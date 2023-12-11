格芯任命晶片業資深人士John Hollister為財務長

格芯 (GlobalFoundries / 格羅方德) (GFS-US) 周一 (11 日) 任命半導體產業資深人士 John Hollister 為財務長，接替在該公司工作三年後即將離職的 David Reeder。

Hollister 的職業生涯始於四大會計師事務所之一的 PwC，他將於明年 2 月加入格芯，此前他在無線技術公司 Silicon Labs 工作了 20 多年，其中包括擔任財務長 10 年。

格芯執行長柯斐德 (Thomas Caulfield) 表示：「John 擁有數十年的經驗，作為上市公司財務長的良好記錄，以及對我們產業的深刻理解。」

格芯的客戶包括超微 (AMD-US) 和高通 (QCOM-US)，該公司在 7 月份擱置了任命亞馬遜 (AMZN-US) 前高層 Tim Stone 為財務長的計畫，但沒有透露此舉的原因。

至於即將離職的 Reeder 將跳槽到寵物用品零售商 Chewy (CHWY-US)，該公司在上周已宣布這一消息。

格芯在 11 月初時預測，其第四季獲利會高於分析師的預期，這表明半導體產業的供應過剩正在緩解。

截稿前，格芯 (GFS-US) 周一美股盤前股價上漲 0.95%，每股暫報 53 美元。