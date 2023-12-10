台灣大哥大連續7年蟬聯DJSI世界指數 全球電信業前三名

2023 年「道瓊永續指數」(Dow Jones Sustainability Indices，以下簡稱 DJSI) 於 9 日凌晨公布最新評選結果，台灣大哥大 (3045-TW) 連續第 7 年入選 DJSI「世界指數」(DJSI World)，位列全球電信業前三名，同時連續第 12 年名列「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)。今年 (2023 年) 入選 DJSI 「世界指數」的台灣企業有 30 家；入選「新興市場指數」則有 29 家企業。

在全球 166 家電信業者當中，台灣大哥大在治理、環境、社會三面向，總計 106 項子題中，16 項指標獲全球電信產業最優成績，14 項題組獲得滿分。滿分題組包含：治理面向的「董事獨立性」(Board Independence)、環境面向「零毀林承諾」(No Deforestation Commitment) 、「雲端機房再生能用使用比率」(Share of Renewable Energy in Data Centers)、社會面向的「隱私政策: 程序與管理系統」(Privacy Policy: Systems/ Procedures) 等，其中「零毀林承諾」與「生物多樣性承諾」(Biodiversity Commitment) 績效大幅躍進，居全球電信產業之冠。

在台灣電信產業積極整併，重新邁入「電信三雄」的關鍵時刻，台灣大哥大再度入選 DJSI 世界指數，董事長蔡明忠表示，今年兩大電信合併案，台灣大合併台灣之星最能發揮減碳綜效、減緩地球暖化；合併後短短不到一週內，5G 台灣隊已關閉原台灣之星 3G 基地台設備，落實節能減碳和汰停設備之承諾；未來隨著 4G、5G 無線網路整合作業逐站進行，雙邊網路陸續接通後，將 5G 的四條高速公路關掉一條，可減少一套基礎設施用電，每年將省下高達 1- 2 億度電。

蔡明忠董事長進一步提出「生物多樣性流失」(Biodiversity loss) 這一項新興風險。指出地球每升溫 1 度，物種滅絕風險就隨之提高。生物多樣性的流失將削弱大自然的調適能力，引發極端氣候事件，衝擊生態系統，最終將危及人類生存。為了保護生物多樣性，台灣大將持續落實低碳營運，並於 2040 年投資百億布局綠電，與中研院攜手開發新型潔淨能源，更將前瞻導入「自然相關財務揭露」The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，以下簡稱 TNFD)，承諾於 2050 年實現生物多樣性淨正向衝擊 (Net Positive Impact)，同時終止任何形式的毀林行為 (No Gross Deforestation)。台灣大將積極推動山林溼地保育，擴增自然碳匯，將資通訊核心專業結合永續思維，以「價值創造」為核心，為地球創造永續生命力。

大步邁向淨零目標，台灣大哥大以提高綠電占比、落實低碳營運、開發新型潔淨能源，3 大策略在 DJSI 再生能源題組也獲得最高肯定。台灣大哥大總經理林之晨表示，氣候變遷日益嚴重，2023 年已成史上最熱的一年，企業實施減碳行動刻不容緩。台灣大以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸，於 2018 年即領先業界導入 TCFD 框架，2023 年召開三場 TCFD 工作坊，發表首本「氣候相關財務揭露報告書 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)」(TCFD 報告書)，是亞洲第一個通過 SBTi 2050 淨零排放路徑 (Net-zero) 的電信業者。同時，全面擴展綠能布局，初期以太陽光電為主，中期轉為風電，目標 2030 年再生能源比率達 35%、2035 年使用再生能源比率達 60%，並承諾 2040 年百分百使用再生能源，藉由綠能倡議吸引更多企業共同響應，加速實現台灣淨零排放目標。

完善的公司治理是企業經營的基石，董事會是經營管理核心，獨立董事則是強化管理的重要推手。台灣大哥大不僅率先施行董事會獨立董事過半，善盡監督之責。此外，將「永續發展委員會」提升為董事會層級，由董事長及五位獨立董事擔任委員；同時攜手供應商，打造永續供應鏈，2023 年導入 ISO 20400 永續採購框架，並透過實地審查，再輔以教育訓練，助力供應商接軌國際永續標準，也積極推動綠色採購，由內而外落實減碳。

社會面部分，台灣大結合科技力，主動投入社會參與，加入反詐行列，運用強大資料庫、AI 模型辨識等資通訊核心能力，率先建構完整反詐生態圈，推出偵測偽冒網站的「反詐戰警」、隱碼服務「安心 Call」兩大反詐利器，並配合政府推動國際來電 (+886 9) 語音警示、111 政府專屬短碼簡訊平

連續 7 年推動創新綠能公益專案「種福電」，串連供應商、消費者等利害關係人，推動綠能倡議，累計參與捐款總人次破萬，實募金額達 3,365 萬元，累計建置 607 kW 太陽能系統，預估 20 年累積收益可達 8,315 萬元及產生 1,290 萬度綠電，減碳效益超過 6,768 公噸。台灣大更承諾加碼採購等量綠電，倍增減碳效益，用實際行動為地球節能減碳。

道瓊公司於 1999 年推出「道瓊永續指數」(Dow Jones Sustainability Indexes，DJSI)，是全世界第一個永續指數。該指數 DJSI 以投資角度評估企業之 ESG(環境、社會、公司治理) 成效，提供全球投資人衡量企業績效，也幫助企業吸引志同道合的負責任投資者，共同實現永續發展。