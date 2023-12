台灣大哥大連續7年蟬聯DJSI世界指數 全球電信業前三名

2023 年「道瓊永續指數」(Dow Jones Sustainability Indices,以下簡稱 DJSI) 於 9 日凌晨公布最新評選結果,台灣大哥大 (3045-TW) 連續第 7 年入選 DJSI「世界指數」(DJSI World),位列全球電信業前三名,同時連續第 12 年名列「新興市場指數」(DJSI Emerging Markets)。今年 (2023 年) 入選 DJSI 「世界指數」的台灣企業有 30 家;入選「新興市場指數」則有 29 家企業。

在全球 166 家電信業者當中,台灣大哥大在治理、環境、社會三面向,總計 106 項子題中,16 項指標獲全球電信產業最優成績,14 項題組獲得滿分。滿分題組包含:治理面向的「董事獨立性」(Board Independence)、環境面向「零毀林承諾」(No Deforestation Commitment) 、「雲端機房再生能用使用比率」(Share of Renewable Energy in Data Centers)、社會面向的「隱私政策: 程序與管理系統」(Privacy Policy: Systems/ Procedures) 等,其中「零毀林承諾」與「生物多樣性承諾」(Biodiversity Commitment) 績效大幅躍進,居全球電信產業之冠。

在台灣電信產業積極整併,重新邁入「電信三雄」的關鍵時刻,台灣大哥大再度入選 DJSI 世界指數,董事長蔡明忠表示,今年兩大電信合併案,台灣大合併台灣之星最能發揮減碳綜效、減緩地球暖化;合併後短短不到一週內,5G 台灣隊已關閉原台灣之星 3G 基地台設備,落實節能減碳和汰停設備之承諾;未來隨著 4G、5G 無線網路整合作業逐站進行,雙邊網路陸續接通後,將 5G 的四條高速公路關掉一條,可減少一套基礎設施用電,每年將省下高達 1- 2 億度電。

蔡明忠董事長進一步提出「生物多樣性流失」(Biodiversity loss) 這一項新興風險。指出地球每升溫 1 度,物種滅絕風險就隨之提高。生物多樣性的流失將削弱大自然的調適能力,引發極端氣候事件,衝擊生態系統,最終將危及人類生存。為了保護生物多樣性,台灣大將持續落實低碳營運,並於 2040 年投資百億布局綠電,與中研院攜手開發新型潔淨能源,更將前瞻導入「自然相關財務揭露」The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures,以下簡稱 TNFD),承諾於 2050 年實現生物多樣性淨正向衝擊 (Net Positive Impact),同時終止任何形式的毀林行為 (No Gross Deforestation)。台灣大將積極推動山林溼地保育,擴增自然碳匯,將資通訊核心專業結合永續思維,以「價值創造」為核心,為地球創造永續生命力。

大步邁向淨零目標,台灣大哥大以提高綠電占比、落實低碳營運、開發新型潔淨能源,3 大策略在 DJSI 再生能源題組也獲得最高肯定。台灣大哥大總經理林之晨表示,氣候變遷日益嚴重,2023 年已成史上最熱的一年,企業實施減碳行動刻不容緩。台灣大以「台灣大綠能、永續大未來」為主軸,於 2018 年即領先業界導入 TCFD 框架,2023 年召開三場 TCFD 工作坊,發表首本「氣候相關財務揭露報告書 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report)」(TCFD 報告書),是亞洲第一個通過 SBTi 2050 淨零排放路徑 (Net-zero) 的電信業者。同時,全面擴展綠能布局,初期以太陽光電為主,中期轉為風電,目標 2030 年再生能源比率達 35%、2035 年使用再生能源比率達 60%,並承諾 2040 年百分百使用再生能源,藉由綠能倡議吸引更多企業共同響應,加速實現台灣淨零排放目標。

完善的公司治理是企業經營的基石,董事會是經營管理核心,獨立董事則是強化管理的重要推手。台灣大哥大不僅率先施行董事會獨立董事過半,善盡監督之責。此外,將「永續發展委員會」提升為董事會層級,由董事長及五位獨立董事擔任委員;同時攜手供應商,打造永續供應鏈,2023 年導入 ISO 20400 永續採購框架,並透過實地審查,再輔以教育訓練,助力供應商接軌國際永續標準,也積極推動綠色採購,由內而外落實減碳。

社會面部分,台灣大結合科技力,主動投入社會參與,加入反詐行列,運用強大資料庫、AI 模型辨識等資通訊核心能力,率先建構完整反詐生態圈,推出偵測偽冒網站的「反詐戰警」、隱碼服務「安心 Call」兩大反詐利器,並配合政府推動國際來電 (+886 9) 語音警示、111 政府專屬短碼簡訊平

連續 7 年推動創新綠能公益專案「種福電」,串連供應商、消費者等利害關係人,推動綠能倡議,累計參與捐款總人次破萬,實募金額達 3,365 萬元,累計建置 607 kW 太陽能系統,預估 20 年累積收益可達 8,315 萬元及產生 1,290 萬度綠電,減碳效益超過 6,768 公噸。台灣大更承諾加碼採購等量綠電,倍增減碳效益,用實際行動為地球節能減碳。

道瓊公司於 1999 年推出「道瓊永續指數」(Dow Jones Sustainability Indexes,DJSI),是全世界第一個永續指數。該指數 DJSI 以投資角度評估企業之 ESG(環境、社會、公司治理) 成效,提供全球投資人衡量企業績效,也幫助企業吸引志同道合的負責任投資者,共同實現永續發展。