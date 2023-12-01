〈台灣大併台灣之星〉蔡明忠：邁入新「價值」競爭時代 串連多元服務

台灣大 (3045-TW) 與台灣之星今 (1) 日正式合併。台灣大董事長蔡明忠強調，台灣發展 5G 不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新的「價值」競爭時代，未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，並向外拓展，奠定新的里程碑。

蔡明忠表示，「5G 台灣隊」未來將以「價值」創造做為核心，從身處的資通訊產業，以核心專業連結永續思維，從 ESG 不同面向分進合擊，進而改變世界，創造社會共好。

總經理林之晨發信給全體 5G 台灣隊同仁，他在文中提到，台灣電信產業自此回到三分天下，將告別過去導致 499 之亂的「價格」競爭惡性循環，走入更有意義、也更精彩刺激的「價值」競爭新格局。

他進一步指出，歷經 23 個月波折，謝謝主管機關 NCC、公平會的智慧治理，核准台灣大與台灣之星合併案，帶領電信產業邁向正向發展。

林之晨說，台灣大 2019 年提出「超 5G」策略，大步向科技電信公司邁進，很高興終於與擁有高度科技 DNA 的台灣之星合體，共組 5G 台灣隊，未來將加速發展「Telco+Tech」業務。

台灣大即日起服務用戶達 1028 萬戶，基於 3.5GHz 黃金頻段 100MHz 的頻寬、700MHz 和 900MHz 關鍵雙低頻，提供優質的連網服務，同時持續以好速成双、mo 幣多、OP 響樂生活等多元獨門方案。

台灣大表示，歷經 23 個月與台灣之星數千名同仁全體總動員，從 IT 系統、網路技術、員工安置、用戶權益、門市軟硬體、客服等面向進行前置作業，召開逾 1.6 萬場溝通協調會、與會人次超過 24 萬。

蔡明忠指出，台灣大自 2016 年起倡議政府關閉 2G 網路，到倡議三共 (共頻共網共建)，至今合併台灣之星，減少一套基礎設施用電，將 5G 的四條高速公路關掉一條，每年省下高達 1-2 億度電，是今年兩大電信合併案中，最能發揮減碳綜效、為減緩地球暖化、對社會產生正面影響力的合併案。