中鋼52年廠慶重返小港「起家厝」 董座：今年逆轉勝明年向上

中鋼 (2002-TW)9 日晚間在「起家厝」小港廠行政區舉辦 52 週年廠慶活動，董事長翁朝棟致詞時表示，今年雖然市況挑戰，但在全體中鋼人攜手團結下成功逆轉勝，預計明年上半年鋼市將重返上升態勢，期許同仁共同推動二軸三轉實現新願景，為中鋼永續成長奮力前行。

翁朝棟表示，今年是非常堅忍拚搏的一年，市場復甦的時間點不斷向後遞延，但中鋼勇於面對挑戰，今年前 11 月自結獲利並已超過 2020 年最艱困的一年，同仁 12 月也領到久違的產銷獎金，且隨著歐美鋼廠領漲帶動亞州指標同業跟進，預計明年上半年將邁入上升軌道。

翁朝棟進一步指出，面對全球鋼市競爭態勢與 2050 年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼在「新願景」引領下，今年首度擘畫十年期經營發展策略，積極推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸及開展三大轉型工作。

中鋼今年廠慶活動在小港廠行政區舉行，以「我愛 (52) 中鋼 永續發光」為主軸，並將「智慧創新、綠能減碳、價值共創」三項新願景要素及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大轉型行動等意象，設計成六座燈柱。

而對於重返小港基地舉辦廠慶活動，中鋼說明，主要是近年來新生代員工陸續的加入，小港是中鋼的「起家厝」，也是公司精神醞釀發揚的基地，希望能讓新進同仁感受建廠初期的篳路藍縷歷程，勉勵飲水思源，同時，能夠承接中鋼 52 年累積的經驗及智慧，並承擔下一個 50 年發展的榮耀使命。