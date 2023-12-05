台灣大攜Google、華碩推中小企業雲端數位轉型方案 目標導入50萬家

台灣大 (3045-TW) 今 (5) 日宣布，攜手 Google、華碩 (2357-TW) 等企業合作夥伴，預計明年第一季推出中小企業的雲端數位轉型方案。目標未來 3-5 年要導入 50 萬家中小企業、市占率約 30%。

台灣大總經理林之晨表示，近年台灣大中小企業營運業績顯著成長，不過中小企業的永續經營會有各種問題，如同業競爭、人才尋找、IPO 上市櫃，甚至購併等。以台灣大為例，光是一個購併案就要 23 個月才完成。

林之晨指出，台灣中小企業有 160 萬多家，雇用逾 800 萬員工，不過近年來招工與徵才越來越少，每年僅有約 20 萬名新進人員進入勞動市場，顯現數位轉型的重要性。

而中小企業數位轉型之所以重要，就是要因應企業的永續難題、並因應人才荒的狀況，因此台灣大和 Google、華碩等數位科技夥伴，賦能中小企業，推動營運成長。

台灣大中小企業副總經理林德偉表示，目前已經有逾 3000 家業者使用雲端數位轉型方案，未來會陸續把旗下近 5 萬家中型企業導入此服務平台，目標 3-5 年使用家數達 50 萬家。

台灣大、Google 與華碩協力推出的「開店包」當中，透過行動裝置與網路管理來客引流、前台營運、款項收付、數位行銷等環節，協助企業主解決前台營運成本攀升的問題，以及訂單客源不穩等痛點。

台灣大自 2022 年推出「OP 開店包」的服務，2023 年以來申辦家數已經較去年呈現倍數的成長，顯示市場對於一站式提供「通訊、上網、曝光」整合方案的需求持續增加，未來台灣大也將持續與國內產業夥伴合作，提供企業主更多元的 SaaS(Software as a Service, 軟體即服務) 與 CPaaS(Cloud Platform as a Service, 雲端平台即服務)，藉由台灣大的平台整合串連，推出更多解決方案。