台台併後共31件客訴 台灣大：採逐區網路測試

台灣大 (3045-TW)12 月 1 日正式與台灣之星合併，不過國家通訊委員會 (NCC) 共收到 31 件客訴案。對此，台灣大今 (7) 日回應，合併日起即刻展開網路整合作業，目前採取逐區進行網路測試，以求達到「無感轉移、有感升級」的用戶體驗。

NCC 統計至 12 月 5 日止，針對台灣大與台灣之星合併案相關的客訴案共 31 件，其中通訊連線品質占大宗、約有 10 件，其次為客服服務 6 件、申裝 / 異動 / 續約也有 6 件。其主要原因是台灣之星用戶針對合併後未見訊號改善，衍伸出要求更換 SIM 卡及轉換合約等相關爭議。

台灣大對此發出新聞稿回應，自 12 月 1 日合併當日起，即刻展開網路整合作業，並已投入數千人次的工程人力，目前乃採取逐區進行網路測試，逐站執行基地台整併之作業模式，以求達到「無感轉移、有感升級」的用戶體驗。

台灣大進一步指出，截至今日已將原台灣之星用戶的 3G 服務完全轉換成使用台灣大的 3G 基地台，讓原台灣之星的用戶 3G 涵蓋大幅提升 40%，尤其偏遠地區的語音與簡訊服務更是大幅強化。

此外，台灣大同時關閉原台灣之星網路中較老舊的 3G 基地台設備，落實節能減碳和汰停陸牌設備之承諾，在短短不到一週內讓原台灣之星用戶明顯感受到訊號變好，網速變快以及得到更安全的保障。

台灣大強調，也已完成 2100MHz 擴頻作業，增加 10% 的 4G 可用頻寬，原台灣大用戶不論在 4G 或 5G 服務均能感受到上下載速率顯著提升。隨著 4G、5G 無線網路整合作業逐站進行，雙邊網路陸續接通，原台灣之星用戶即使「不換卡」也可「無差異」享受更大涵蓋、更高網速的 5G 台灣隊行動通訊服務。