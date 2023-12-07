【ETF知識】平準金是什麼？收益平準金ETF有哪些？

台股高股息 ETF，以及近期熱門 ETF 都內建「收益平準金機制」，並且 ETF 配息公告時都會看到：「本基金之配息來源可能為收益平準金」的備註，事實上，收益平準金並不會影響投資人權益，只是在會計處理上，允許 ETF 發行公司提撥一部分的資金到「收益平準金」項下，並且屬於當年度「可分配餘額」，避免 ETF 規模變大，導致投資人的配息被稀釋的狀況，讓 ETF 配息率可以保持穩定的機制。

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而原先 ETF 配息被稀釋的原因主要是「ETF 籌碼不固定」，因為 ETF 的架構本身有「申購買回機制」，不像一般公司發行的股票籌碼是固定的，導致 ETF 配息率會受基金淨值規模影響，假設這檔 ETF 沒有收益平準金機制，就出現每個股東收到的配息被稀釋的狀況，因為在這一段時間差，當初收到的成分股配息固定不變，但 ETF 的規模卻成長，導致每單位能分配的配息變少了。

因此如果想讓 ETF 配息率維持在定值，當 ETF 規模變大、籌碼增加時，分子的 ETF 配息也需要等比放大，假設一檔 ETF 具有收益平準金機制，ETF 發行公司會「根據配息率」提早準備提撥收益平準金，收益平準金的來源就是投資人一小部份的投資本金，從新投入資金挪出一定比例至平準基金，搭配成分股的配息、資本利得，一起分配給投資人，不影響最初 ETF 公告的配息金額。

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對高股息 ETF 來說內建收益平準金機制或是一件好事，因為「可以避免」當投資人一窩蜂的搶買特定的 ETF，讓 ETF 的配息率降低，導致整體每個投資人收到的配息金額都變少。目前台股五大熱門高股息都有收益平準金，包含：群益台灣精選高息 (00919-TW)，復華台灣科技優息 (00929-TW)，元大台灣高息低波 (00713-TW)，國泰永續高股息 (00878-TW)，元大高股息 (0056-TW)。