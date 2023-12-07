桓鼎-KY採多箭齊發策略積極衝刺新興能源事業

桓鼎 - KY(5543-TW) 積極衝刺新興能源事業，桓鼎今 (7) 日出席法說會，總經理莊宏偉表示，桓鼎近三年來積極深化布局綠色能源市場領域，聚焦擴大綠色移動與減碳方案兩大業務，已陸續開花結果，不僅 E-bike、工業用、穿戴、儲能 BBU、ESS 等電池模組銷售保持穩健，近期更完成桃園 5 MW 儲能案場建置。

桓鼎自 2020 年起積極跨入「創能與儲能」，聚焦在綠色移動與減碳方案兩大業務方向，進行綠色能源事業部上、下游供應鏈的整合，並大舉拓展應用在電動輕型交通工具 (E-bike / E-cargo bike)、儲能牆、電動車儲充站、儲能案場等市場的接單動能。

莊宏偉指出，看好全球 E- bike 市場規模預計到 2029 年將達美金 1,029.7 億元，無疑創造擁有台灣自行車出口大國，以及具備自行研發設計與 MIT 核心電池模組技術的桓鼎優渥的接單環境。桓鼎近期已整合具有 E-bike 電控整合技術，以鋰鐵電池模組為核心，以及領先業界推出電動三輪車獨ㄧ無二的雙電機系統，並將電動自行車整合「電控、電池、電機」三電系統，未來更計畫加入「電子變速」，透過四電系統整合擴大電動三輪車應用市場的廣度。

桓鼎 - KY 指出，桓鼎自行研發新產品「儲能牆」，以安全性優與壽命長的磷酸鐵鋰 LFP 電芯、獨立電池管理系統與即時監控系統、不斷電系統配置、國際儲能安規認可等，並開發超薄型、可壁掛，又可串 / 並聯，升壓 / 擴充容量，同時滿足建材設計美感與不占空間的消費者需求，加上近年來團隊們積極赴日本、荷蘭、德國、台灣、等國家市場參展，拉高桓鼎儲能牆品牌能見度，日前已獲多家國際客戶青睞與洽談訂單合作的可能性。

桓鼎 - KY2023 年第三季財報，單季營收 7.6 億元，稅後虧損 472 萬元，單季每股盈虧為 0.12 元，爲桓鼎 - KY 連續四個季度的虧損，2023 年前三季桓鼎 - KY 累計虧損 6828 萬元，每股虧損 1.78 元。。