2024 TAIPEI AMPA汽配展明年4/17登場 規模再提升聚焦4大主軸

「台北國際汽機車零配件展 (2024 TAIPEI AMPA)」預計於明年 4 月 17 至 20 日登場，主辦單位外貿協會表示，將有近千家企業，逾 2600 個攤位展出，呈現參展商數與攤位數雙成長的強勁表現。

除了台北國際汽機車零配件展外，「台北國際車用電子展 (AUTOTRONICS TAIPEI)」與「台灣國際智慧移動展 (2035 E-Mobility Taiwan)」也將同步於台北南港展覽 1 館展出，即日起已開放國內外業者至官網預先登記參觀。

貿協表示，該展是全球指標的汽機車零配件重點展會之一，完整呈現出全方位的車輛產業生態系，每年皆吸引數萬名國內外專業人士進場參觀採購，更是亞洲地區鏈結國際汽機車及電動車供應鏈的最佳平台。

隨著傳統車輛產業也加速進入典範轉移的創新趨勢，面對供應鏈重組、車輛電動化及智慧化的發展，TAIPEI AMPA 配合國際趨勢，攜手台廠在未來移動時代的供應鏈關鍵角色、爭國際話語權。

2024 TAIPEI AMPA 以「RE:DUCE 減碳永續、RE:THINK 創新思維、RE:SECURE 安全出行、RE:CONNECT 生態鏈結」四大展覽主軸，呈現車輛零配件、車用電子、ICT、半導體以及面板等跨產業整合優勢。

此外，2024 TAIPEI AMPA 緊扣國際脈動與車輛產業重要趨勢，兩個新展區「車輛安全產品及系統區」以道路交通安全為主題，徵集主被動安全系統與車載資安業者展出，更規劃國際車輛標準及安規諮詢，展現未來移動世代的 360˚行車安全關鍵解方。

「新能源專區」則集結包含氫能源車在內的相關零組件及技術應用，為車輛產業帶來豐富多元應用及前瞻想像。透過新展區的設置，協助企業掌握未來策略布局，積極擁抱趨勢及轉型商機。

TAIPEI AMPA 是全球重要的汽機車零配件採購洽商平台，亦有車輛產業風向球之稱，透過展覽期間舉辦多元豐富的精彩活動，如行動採購洽談、亮點廠商發表、摩托競秀、達人導覽等，提升觀展體驗與掌握產業脈動，明年也將擴大辦理。