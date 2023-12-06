網路成本太高 亞馬遜串流媒體部門Twitch關閉南韓業務

亞馬遜 (AMZN-US) 串流媒體部門 Twitch 周二 (5 日) 表示，由於營運成本和網路費用高昂，將於明年 2 月關閉南韓業務。

執行長克蘭西 (Dan Clancy) 在部落格中表示：「Twitch 在韓國的營運一直虧損嚴重，不幸的是，我們的業務無法在該國實現永續經營。」

他表示，南韓的網路費用仍然比大多數其他國家貴 10 倍，並補充說該公司花費了大量精力來降低營運成本以維持業務。

南韓科學與資訊通信技術部則發表聲明表示，正在對網路使用費進行審查，這是「一個需要考慮網路永續發展、內容產業和用戶便利性的綜合問題」。但沒有對 Twitch 終止營運的決定直接發表評論。

關於誰應該為增加的流量使用買單的爭論，已經激化全球科技巨頭與南韓當地網路供應商的對立。

今年稍早時，Netflix (NFLX-US) 和南韓網路服務供應商 SK Broadband 撤回了針對對方網路使用費的訴訟。

2022 年，Twitch 限制了南韓的視訊畫素，因為南韓的電競場景和線上視訊遊戲的使用蓬勃發展，理由是營運成本不斷增加。

消息公布後，南韓串流媒體平台兼競爭對手 Afreeca TV 的股價周三 (6 日) 收盤上漲近 30%。

由於用戶和收入成長未達到預期，Twitch 在 3 月解雇了 400 多名員工。