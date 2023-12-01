AI戰爭白熱化 亞馬遜以AWS基礎挑戰微軟和谷歌

亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS Re:Invent 開發者大會本周拉開序幕，發布一系列公告。其中重點就在於亞馬遜正在加緊努力追趕人工智慧 (AI) 領域的佼佼者和主要競爭對手微軟 (MSFT-US)。

Re:Invent 是亞馬遜對其最重要的亞馬遜網路服務 (AWS) 業務的年度展示。今年，該公司首先大力關注生成式 AI，試圖反擊微軟和 Google (GOOGL-US) 的市場主導地位。

其中最重要的公告包括亞馬遜的全新 Q 聊天機器人、升級的 AI 晶片以及與強大晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 的更深入合作。所有這些都應該有助於亞馬遜及其 AWS 業務趕上產業領導者。

但亞馬遜的舉動並不意味著它可以與微軟或谷歌相提並論，至少目前還不會。

Re:Invent 活動中最熱門的新聞是亞馬遜的 Q 聊天機器人。Q 是為企業客戶而不是普通大眾設計的，它是一種通用助手，幫助用戶完成諸如起草電子郵件、提出商業想法、總結報告和計劃研討會等工作。

亞馬遜宣稱 Q 接受了 17 年 AWS 資料的訓練，這是該平台的關鍵差異化因素，目前該平台已提供預覽版。亞馬遜並舉出範例解釋瞭如何使用 Q 從公司部落格獲取資訊，並將其轉換為帶有主題標籤的社交媒體貼文。在另一個舉例中，該公司解釋如何使用 Q 為員工建立有用的應用程式。

該服務類似於微軟和谷歌目前在其生成式 AI 平台上提供的服務。微軟的 Copilot 和 Azure AI 工作室幫助員工總結內容和製作電子郵件，以及建立自訂 AI App。AI App 本質上是 AI 驅動的應用程式。

同時，Google 的 Duet for Workspaces 生成式 AI 助手，用於集思廣益和總結內容，而其 Vertex AI 服務則幫助企業客戶建立生成式 AI 應用程式。

結果是，亞馬遜的 Q 使走上與微軟和谷歌更直接競爭的道路，微軟和谷歌在雲端市場上排名第二和第三，僅次於亞馬遜。

除了 Q 之外，亞馬遜還發表了其最新的 AI 晶片 Trainium2。亞馬遜表示，Trainium2 晶片專為訓練 AI 模型而設計，其訓練速度比第一代 Trainium 快 4 倍，能源效率是第一代 Trainium 的 2 倍。

重要的是，AI 開發商 Anthropic 表示將在亞馬遜的 Trainium2 晶片上開發未來的基礎模型。亞馬遜 9 月時宣布將向這家新創公司投資高達 40 億美元。

過去幾年，亞馬遜一直在開發和使用自有的 AI 晶片，領先微軟，微軟。更重要的是，即使亞馬遜加大對自有晶片的投資，但仍在加深與 AI 晶片領導者輝達的關係。

亞馬遜的 AWS 營收成長出現放緩，已經引起華爾街的警覺。第 3 季 AWS 淨銷售額為 230.6 億美元，低於分析師預期的 231.3 億美元。