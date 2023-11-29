亞馬遜升級自研AI晶片 擴大與輝達合作關係

亞馬遜旗下的雲計算部門 AWS 周二 (28 日) 宣布推出新一代的 AWS 自研晶片，同時也與輝達建立更緊密的關係。這兩方面的努力旨在確保該公司能夠獲得足夠的關鍵資料中心處理器供應。

AWS 在拉斯維加斯舉行的年度 re:Invent 大會上表示，自主研發的新型 Graviton4 晶片的性能將比之前的產品提高 30%、內核增加 50%、記憶體頻寬提升 75%；應用 Graitons4 的電腦將在未來數月內上市。

亞馬遜自主研發的新型 Graviton4 晶片。圖：AWS

AWS 同日還發布新一代人工智慧 (AI) 晶片 Trainium2，其速度比前代 Trainium1 快 4 倍，將能在亞馬遜雲伺服器託管服務 Amazon Elastic Compute Cloud(EC2) UltraCluster 中部署多達 10 萬個晶片，讓使用者能在很短的時間內訓練上兆參數的基礎模型(PM) 和大語言模型(LLM)，同時能源利用率較前代提高多達 2 倍。

新一代人工智慧晶片 Trainium2。圖：AWS

AWS 表示，Trainium2 將從明年開始用於支援新的服務。該晶片替輝達銷售的所謂 AI 加速器 (AI accelerator) 提供了另一種選擇，AI 加速器對打造 AI 服務至關重要。

與此同時，亞馬遜宣布將「擴大與輝達的合作關係」，輝達執行長黃仁勳與 AWS 首執行長 Adam Selipsky 一同站在台上。AWS 將成為輝達 Grace Hopper 超級晶片升級版的第一個大客戶，並將成為託管輝達 DGX 雲端服務的資料中心公司之一。

微妙的平衡：既是合作又是競爭

分析認為，AWS 推出的新一代晶片是讓其保持領先微軟 (MSFT-US) 的 Azure 和 Alphabet(GOOGL-US)的 Google 雲端平台努力的一部分。本月早些時候，微軟也推出了新款晶片與 AI 加速器。

AWS 副總裁 Dave Brown 表示，公司的晶片設計重點放在對客戶重要的實際工作量上，能替客戶提供最先進的雲端基礎設施。而 Trainium2 將能讓客戶以更低的成本和更高的能源效率更快速的訓練其機器人學習模型。

不過亞馬遜面臨著微妙的平衡。雖然該公司熱衷於宣傳其新晶片的技術實力，但也需要維持與輝達的關係。在科技行業，獲得充足的輝達產品供應已成為一種地位的象徵，甲骨文 (ORCL-US) 執行長艾里森 (Larry Ellison) 和特斯拉執行長 (TSLA-US) 馬斯克等人都向外表示自己有能力獲得輝達的晶片供應。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周二盤中股價小跌 0.49%，每股暫報 147 美元；輝達 (NVDA-US) 股價下跌 1.07%，每股暫報 477.27 美元。