美國第3季勞工生產力向上修正 單位勞動成本下調

第 3 季美國勞工生產力的成長速度比最初預期的要快，這給勞動成本帶來了更大的下行壓力，這股趨勢如果持續下去，可能有助於降低通膨。

美國勞工部勞工統計局周三 (6 日) 表示，衡量每個工人每小時產出的非農業生產力上季年化成長率為 5.2%，較初值 4.7% 上修，是 2020 年第 3 季以來的最快增速。

經濟學家先前預測生產力成長被上修至 4.9%。

上周國內生產毛額 (GDP) 數據的修正預示了這項升級；該數據顯示 7 月至 9 月當季經濟成長率為 5.2%，而不是初值的 4.9%。

第 2 季生產力以未經修正的 3.6% 的速度成長。第 3 季生產力較上年同期成長 2.4%，高於先前預測的 2.2%。

單位勞動成本第 3 季下降 1.2%，低於初值的下降 0.8%。第 2 季單位勞動成本成長 2.6%，由先前報告的 3.2% 下調。

與一年前相比，單位勞動成本成長 1.6%，而不是上月報告的 1.9%。

溫和的年度勞動成本對於聯準會努力將通膨率降低至 2% 的目標來說是個好兆頭。

在大量數據顯示通膨消退和勞動市場狀況寬鬆之後，金融市場相信聯準會最快可能在明年 3 月開始降息。自 2022 年 3 月以來，聯準會已將基準隔夜利率調高 525 個基點至目前的 5.25-5.5% 區間。

上季時薪以未經修正的 3.9% 的速度成長。較上年同期下調 4.0%。根據先前報導，年度薪資上漲 4.2%。