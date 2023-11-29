亞馬遜推商用AI聊天機器人Q 對戰微軟Copilot、谷歌Duet AI

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (28 日) 在拉斯維加斯舉行的 AWS 「再發明大會」上發布一款商用新型聊天機器人「Q」，為該公司在生產力軟體方面挑戰微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的最新舉措。

一年前，微軟支持的新創公司 OpenAI 推出 ChatGPT 聊天機器人，讓其背後的生成式人工智慧 (Gen AI) 大為普及，捲起各種軟硬體套用 Gen AI 技術的浪潮。

針對 Q 的命名起源，不同 AWS 高層給出不同答覆，有人稱此為詹姆士龐德電影中的同名角色，也有人回答這是星際大戰電視影集中的 Q 角色。

亞馬遜現已開放 Q 的預覽版，部分功能可免費使用，待預覽期結束後，商用版每人每月收費 20 美元，另一版本含專為開發人員和 IT 工作者提供的附加功能，每人每月收費 25 美元，均較同業對口產品便宜一些。

微軟 365 的 Copilot 和谷歌 Workspace 的 Duet AI，這兩者商用版每月每人均要價 30 美元。

AWS 執行長 Adam Selipsky 在該大會上表示，Q 初期可用來協助用戶了解 AWS 的功能並解決問題，用戶可已在 Slack 等通訊 app、軟體開發人員的文字編輯 app 中使用 Q 來交談。AWS 的線上管理控制台也會納入 Q，Q 可提供文件引註來支援其聊天回應。

Selipsky 指出，Q 可以自動更改原始程式碼，因此開發人員要做的工作更少。，該服務將能夠連接 40 多個企業系統，因此用戶可以藉由 Q 討論儲存在 Microsoft 365、Dropbox、Salesforce 和 Zendesk 以及 AWS 的 S3 資料儲存服務中的資訊。用戶也可以在與 Q 互動時上傳文件並提出有關文件的問題。

科技產業研究公司 Futurum Group 的副總裁兼實踐負責人 Steven Dickens 表示，對 AWS 客戶來說，Q 將成為顛覆遊戲規則的創舉，未來幾個月內，Q 將獲開發人員和雲端管理員廣泛採用。

