鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至8.3元，預估目標價為297.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.23元上修至8.3元，其中最高估值9.51元，最低估值7.17元，預估目標價為297.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.51
|15.74
|21.76
|最低值
|7.17
|9.43
|15.06
|平均值
|8.46
|13.8
|17.84
|中位數
|8.3
|14.08
|16.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|138,204,730
|187,590,000
|230,417,000
|最低值
|116,537,000
|142,072,000
|165,444,000
|平均值
|129,884,930
|167,059,560
|198,231,300
|中位數
|131,045,000
|165,045,470
|203,769,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.29
|21.01
|6.88
|3.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
|61,781,254
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。