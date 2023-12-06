〈焦點股〉比特幣衝破4.4萬美元登近兩年高 板卡族群帶量飆漲

市場期待比特幣現貨 ETF 有望問世，比特幣漲勢延續，周二一度漲破 44000 萬美元，登近兩年新高，帶動台板卡廠今 (6) 日飆漲，映泰 (2399-TW) 爆量攻上漲停價 26.4 元，麗臺 (2465-TW) 盤中也逼近漲停；華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、捷波 (6161-TW)、技嘉 (2376-TW) 都拉出逾半根停板。

比特幣一度衝破 44000 美元，觸及 2022 年 4 月以來最高，今年以來強漲 160%。截稿前暫報 43784 美元，上漲近 5%。以太幣、狗狗幣等規模較小的虛擬貨幣也紛紛上漲，也反映市場對風險資產增加。

映泰第四季在主機板、IPC 工業電腦支撐下，營收有望優於第三季，全年約與去年相當，不過受到市場競爭激烈影響，全年毛利率力拚維持第二季水準。不過映泰認為，整體電競顯卡銷售持平看待，尚未有明顯回溫跡象，未來只能看電競需求是否有轉好。

麗臺則看好，上海子公司持續接獲 A800、H800 訂單，在 AI 伺服器陸續交貨下，挹注 11 月營收表現不俗，第四季營運有望超越前三季，並推升全年營運轉盈。

美國國防堵中國半導體技術升級，擴大晶片出口禁令，麗臺表示，目前有提前備料，後續是否影響到營運仍需要觀察。