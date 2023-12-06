〈台股盤後〉資金快速輪動撑住人氣 指數收漲奪回10日線

今晨收盤的美國股市收盤數據漲跌互見，而台北股市今 (6) 日則出現電子股回神、資金快速輪動的走勢，在 AI、PCB、IC 設計族群快速輪動撐住市場人氣，散裝航運及重電族群難以抵擋賣壓而下挫，市場專家認為，大盤指數仍將呈現高檔震盪走勢，難有太高的漲幅及跌幅，波段主流在低位階且市況轉佳個股。

台股大盤今天類股也呈現快速輪動，但權值股台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價受到壓抑，終場集中市場加權股價指數上漲 32.71 點或 0.19% 作收，收盤指數報 17360.72 點，市場成交值 2958.84 億元，大盤並已收復昨日跌破的 10 日線。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局前進，並已引導出中小型個股輪動，拉回及上漲幅度不大，市場資金輪動快速之下，資金流竄於航運、重電，但今天又重回電子。波段主流類股在低位階且市況轉佳個股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股目前展現由多方控盤的輪動格局，今天並且收復 10 日線，也等於在測試支撐，顯示昨日的下跌爲良性的指標過熱修正。

權值股台積電今天收在平盤 570 元，成交 2.1 萬張，而大立光昨日雖有 11 月營收創新高的佳績，但股價逆勢走弱，收在盤中最低的 2320 元，較昨日下跌 60 元或 2.52%，成交量超過 1000 張。而光學類股光學族群包括亞光 (3019-TW)、亞泰影像 (4974-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等個股也收黑。

受到報導外資大型券商看好 AI 伺服器明年成長激勵，跌深的概念緯穎 (6669-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 收盤同步上漲，伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 收盤上漲，而 CCL 供應鏈台燿 (6274-TW)、台光電 (2383-TW) 收紅。

車用 PCB 族群以小股本的高技 (5439-TW) 最強勢，盤中並以 156.5 元改寫歷史新天價，敬鵬 (2355-TW) 及定穎 (3715-TW) 股價均以上漲作收。盤中由於 比特幣大漲突破 4.4 萬美元，板卡股麗臺 (2465-YW) 映泰 (2399-TW) 也走強。

同時，由於高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 同步收黑。

航運股今天盤中漲跌紛歧，以中航 (2612-TW) 上漲，裕民 (2606-TW) 及正德 (2641-TW)- 表現弱勢。重電股的中興電 (1513-TW) 今天收盤下跌 3 元或 2.32%，收盤價報 126.5 元。

防疫概念股的康那香 (9919-TW) 及恆大 (1325-TW) 因受處置交易，5 分鐘撮合一盤，今天股價同步以下跌作收。