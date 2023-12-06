美服務業回暖 11月ISM非製造業指數超預期升至52.7

由於企業活動增加，美國 11 月服務業回暖，不過該月新訂單成長持平，而且物價指數下滑，主因是聯準會 (Fed) 升息的滯候效應開始產生更大影響。

美 11 月 ISM 非製造業指數升至 52.7，優於經濟學家預期。(圖：ZeroHedge)

美國 ISM 周二 (5 日) 公布最新數據顯示，11 月非製造業指數從上月的 5 個月低點 51.8 升至 52.7，高於經濟學家預期的 52.0。該指數一直保持在 50 的榮枯線上，自新冠疫情爆發以來僅出現過一次萎縮。

與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 50.8，符合市場預期，前值為 50.6。另外標普 10 月綜合 PMI 終值報 50.7，符合市場預期與前值。

(圖：ZeroHedge)

美國 11 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 55.1，前值 54.1

新訂單指數報 55.5，前值 55.5

僱傭指數報 50.7，前值 50.2

供應商交貨指數報 49.6，前值 47.5

存貨指數報 55.4，前值 49.5

物價指數報 58.3，前值 58.6

未完成訂單指數報 49.1，前值 50.9

新出口訂單指數報 53.6，前值 48.8

進口指數報 53.7，前值 60.0

庫存景氣指數報 62.2，前值 54.4

(圖：ISM)



雖然美國經濟在夏季繼續蓬勃發展，但經濟學家預估，隨著消費者將更多的支出轉回商品上，本季的需求將會減弱，尤其是服務業。不過有鑑於服務業頑強的通膨，這可能會受到 Fed 的青睞，Fed 正努力把通膨率拉回到 2% 的目標水準。

觀察指數細項，11 月新訂單指數報 55.5，與 10 月持平，而服務業投入物價指數從 10 月的 58.6 降至 58.3，創下 4 個月新低，雖然成本仍在上升，但增速有所放緩。這對 Fed 決策者來說是令人鼓舞的跡象。

(圖：ZeroHedge)

11 月庫存景氣指數自 10 月的 54.4 大幅升至 62.2，創下 5 個月來最大漲幅，與此同時，未完成訂單指數報 49.1，自前值 50.9 進一步下滑。另外，上月存貨指數自 49.5 升至 55.4，創下新冠疫情以來最高水準，可能導致未來幾個月向製造商或其他服務供應商的下單量減少。

至於就業市場方面，在需求疲軟的情況下，提供商品和服務的公司越來越擔心人手過多，雇傭指數自前值的 50.2 僅小幅升至 50.7，創 2020 年早期新冠疫情封鎖時期以來最小增幅。

整體來看，ISM 非製造業指數給出的美國經濟前景比上周的製造業指數樂觀得多。上周的報告顯示，美國 11 月製造業活動連續第 13 個月萎縮，延續 20 年來最糟糕的狀況。

ISM 非製造業指數調查委員會主席 Anthony Nieves 表示，11 月份有 15 個產業成長。他說：「服務業指數在經歷了一個月的萎縮和之前 30 個月的擴張之後，連續第 11 個月超過 50，繼續表明該產業持續成長，而且 11 月份的增速略快。」

與此同時，標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 則表示，最新的 PMI 數據表明，通膨壓力進一步降溫，但調查也顯示，經濟成長溫和，就業近乎停滯，隨著時序推向 2024 年，經濟擴張有進一步失去動力的風險。」

Williamson 還提到，儘管服務業企業在 11 月份繼續進一步成長，但力道仍明顯弱於今年早些時候，前瞻性指標顯示，未來幾個月的增長將放緩。