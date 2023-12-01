OPEC+減產協議細節不足引外界質疑 國際油價漲轉跌

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+)周四 (30 日) 出乎意料的同意每日額外 100 萬桶的石油供應削減，雖然消息一度激勵原油價格上漲，但最終轉跌，有分析指出原因是交易員們對該組織的減產協議實施方式缺乏明確性仍持懷疑態度所致。

代表們表示，OPEC + 在周四的線上會議做出減產決策，但公報沒有提到減產。沙烏地阿拉伯在單獨的聲明中承諾，將在明年第一季繼續單方面削減每日 100 萬桶的產量，而俄羅斯和科威特等其他國家則公布了各自減產的細節。

分析指出沒有全面的減產，再加上減產的「自願」性質，讓市場觀察人士不相信，國際油價在消息傳出後一度走高，但隨後轉跌。截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.13%，至每桶 82.94 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨下跌 1.48%，至每桶 76.71 美元。

Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 表示：「原油價格正在下跌，因為到目前為止，交易員們還沒有看到確切可信的減產跡象，以及沙烏地阿拉伯和俄羅斯繼續自願減產的跡象。市場感到驚訝和困惑，等待明確性。」

過去兩個月，在供應充足和經濟背景黯淡的情況下，石油的展望有所減弱。明年油價可能進一步下跌，包括國際能源署 (IEA) 在內的預測機構預估，屆時需求成長將大幅放緩。

自今年 7 月以來，沙國一直在自願額外每日減產 100 萬桶，能源部長能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 將其形容為「棒棒糖」。在原油價格從 9 月份的高點下跌超過 10% 後，沙國一直在敦促 OPEC + 其他成員國加入這一行動。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 認為，OPEC + 的減產似乎是「自願的」，而非該組織在線上協商的一部分。因此，令人擔憂的是，其中很大一部分可能是紙上承諾，實際上減少從市場上撤出的石油產量。

至於非洲成員國的石油生產配額問題已解決，安哥拉的配額減少了大約 20 萬桶，降至每天 110 萬桶。

諮詢公司 Energy Aspects Ltd. 的研究主管 Amrita Sen 在 OPEC + 會前表示，該集團範圍內新的每日減產 100 萬桶，實際上可能只有實際減產量的一半。這是因為一些國家的產量已經低於目標。

令人驚訝的是，巴西將於明年 1 月加入該組織，但不會參與 OPEC + 本輪會議所宣布的石油減產行動。