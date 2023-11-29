美銀行監管機構加強審查 SoFi退出加密貨幣業務

根據外媒周三 (29 日) 報導，儘管加密貨幣價格漲勢正興，但美國金融科技新創公司 SoFi 正在退出加密貨幣業務，因為美國監管機構加強對數位資產審查的力道。

SoFi 周三通知幣客戶需要在 12 月 19 日之前將資產轉向加密貨幣交易所和錢包供應商 Blockchain.com，否則帳戶餘額會遭到清算。另外，從周三開始，SoFi 的用戶也無法再開設新的加密貨幣帳戶。

SoF 與 Blockchain.com 的合作協議條款並未公開。SoFi 明年還將開始將其用戶推薦給其他加密貨幣合作夥伴。截稿前，Sofi(SOFI-US) 周三早盤股價上漲 3.81%，美股暫報 7.62 美元。

今年 8 月，聯準會 (Fed) 表示將加強對貸款機構參與數字資產的審查。Fed、聯邦存款保險公司 (FDIC) 和美國貨幣監理局 (OCC) 1 月份詳細闡述了對這一波動性資產類別的擔憂。而且監管機構還拒絕了一家加密公司成為 Fed 成員的申請。大都會商業銀行 (Metropolitan Commercial Bank) 在今年 1 月退出加密貨幣業務。

SoFi 成立於 12 年前，最初是一家學生貸款再融資公司，後來擴展到一系列其他服務領域，並於 2022 年 1 月取得銀行執照。該執照也讓 SoFi 有兩年的期限可以合規經營加密貨幣業務，一旦期限已到，只有兩個選擇：不是申請必要的批准，就是退出加密資產領域。

SoFi 最初於 2019 年涉足加密領域，是該領域的知名參與者，甚至在去年的邁阿密比特幣大會上舉辦了一場活動。

但加密貨幣一直是其業務的非實質性組成部分，根據 SoFi 的財務報表，在截至 9 月 30 日的三個月裡，經紀相關費用 (包括所有與加密貨幣相關的費用) 達到約 600 萬美元。

截至 9 月 30 日，其持有的數字資產總額為 1.394 億美元。有分析預估，SoFi 今年的營收預估將達到 20 億美元。

至於這次 SoFi 的合作夥伴 Blockchain.com，其運營一間加密貨幣交易所，也是最受歡迎的加密貨幣錢包之一。據 Blockchain.com 網站，該公司已經創建 8,700 萬個錢包，三分之一的比特幣網路交易是通過 Blockchain.com 進行的。

近期隨著投資人對加密貨幣的興趣開始回歸，Blockchain.com 已經完成了由英國 Kingsway Capital 領投的 1.1 億美元融資。

