美國最大快遞公司易主 亞馬遜超車FedEx和UPS

華爾街日報 (WSJ) 報導，總部在西雅圖的亞馬遜 (AMZN-US) 已成為美國最大快遞公司，國內包裹運送量超越優比速 (UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US)，而且持續擴大領先幅度。

根據亞馬遜數據和知情人士透露的資訊，亞馬遜的美國包裹運送量先是在 2020 年超車 FedEx，接著 2022 年超越 UPS。不過美國郵政服務 (US Postal Service, USPS) 仍是包裹量最大的服務，經手上述三家數以千萬計的包裹。

亞馬遜 10 年前是兩家對手公司的大客戶，當時還曾有業界人士及部分分析師對亞馬遜總有一天取代兩家公司的說法不以為然，但這些年來，亞馬遜靠著驚人的成長和策略轉變，改變了原本的市場平衡。

根據 WSJ 掌握的文件，在今年感恩節前以前，亞馬遜已在美國運送超過 48 億件包裹，內部預測則顯示今年結束以前將運送約 59 億件包裹。亞馬遜去年共運送 52 億件包裹。

亞馬遜統計的的數據，只涵蓋從頭到尾都是自家經手處理的包裹，而 UPS 和 FedEx 把最後由 USPS 遞交的包裹也納入計算。

UPS 曾表示，今年包裹量不可能超越去年的 53 億件。該公司今年前九個月在美國經手的包裹共 34 億件。

FedEx 的國內空運和陸運包裹量，在今年 5 月 31 日為止的會計年度中達到 30.5 億件。

近年隨著亞馬遜的包裹量增加，FedEx 和 UPS 都曾說過，他們不再追逐包裹運送量，把焦點轉向更有利可圖的包裹。FedEx 已在 2019 年終止與亞馬遜的合作，UPS 營收約 11% 來自亞馬遜。

亞馬遜並未針對在快遞市場達成的里程碑大肆宣傳，該公司正因競爭問題，與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 纏訟中。

整體而言，今年包裹運送量下滑，消費者減少商品採購，把支出挪移到服務、旅遊和娛樂。

此外，雖然亞馬遜在美國宅配市場領先兩家公司，但迄今並未把同樣策略複製到國際快遞版圖上。

摩根大通分析師 Bruan Ossenbeck 說：「亞馬遜擅長單向網路，能用更快的速度運送貨物，但還沒有 (和 UPS 和 FedEx) 同等水準的揀貨和送貨範圍。」