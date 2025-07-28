鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-28 17:52

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國際美元持續反彈，日、韓等主要亞幣今 (28) 日普遍跳水，新台幣兌美元也失守 29.5 元關卡，終場貶值 6.3 分，以 29.523 元作收，續創 7 月以來的新低價，不過，美國 FOMC 會議登場前夕，觀望氣氛濃厚，台北及元太外匯市場總成交值僅 15.65 億美元。

〈台幣〉亞幣跳水！貶破29.5元創7月以來新低 觀望Fed決策、台美關稅。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 29.452 元，盤中最高來到 29.45 元、最低下探 29.524 元，終場收在 29.523 元，貶值 6.3 分。

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觀察主要貨幣今天對美元表現，美元指數勁揚 0.59%，歐元重挫 0.67%，日元亦重貶 0.61%，韓元貶值 0.53%，新加坡幣貶值 0.35%，新台幣貶 0.21%，人民幣貶值 0.09%，亞幣倒成一片。

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四 (19 日) 凌晨公布利率決策，按兵不動幾乎已是各界共識。市場最關注的是 Fed 決策小組、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 是否仍預期今年會降息兩次、通膨走向，以及 Fed 主席鮑爾面對總統川普的降息呼籲，是否有所回應。