黑色星期五成為目標 亞馬遜歐洲員工群起罷工

亞馬遜 (AMZN-US) 員工周五 (24 日) 在歐洲多個地點同步舉行罷工，挑在這家美國電商巨頭一年中最繁忙的購物進行抗議。

由 UNI 全球聯盟協調的全球運動「Make Amazon Pay」表示，從所謂的「黑色星期五」一直到「網購星期一」，有 30 多個國家將舉行罷工和抗議活動。

許多零售商在美國感恩節假期後的黑色星期五大幅降價以促進銷售。

德國工會 Verdi 表示，在亞馬遜去年第二大市場德國，巴特赫爾斯菲爾德 (Bad Hersfeld)、多特蒙德 (Dortmund)、科布倫茲 (Koblenz)、萊比錫 (Leipzig) 和萊因伯格 (Rheinberg) 的 5 個配送中心的工人於周四 (23 日) 午夜開始 24 小時罷工，要求達成集體工資協議。

亞馬遜德國發言人表示，員工的薪資合理，起薪每小時超過 14 歐元、約 15.27 美元，並有額外福利。發言人表示，黑色星期五訂單交貨仍將可靠且及時。

同日超過 200 名員工在英國考文垂的亞馬遜倉庫舉行罷工，這是長期薪資糾紛的一部分。

考文垂倉庫是亞馬遜的物流中心，負責處理產品並發往其他倉庫。罷工工人高喊口號，要求加薪至每小時 15 英鎊，約 18.69 美元。

亞馬遜英國發言人表示，最低起薪為每小時 11.80 英鎊至 13 英鎊，視不同地點而定；且從 2024 年 4 月起將增加至每小時 12.30 至 13 英鎊。亞馬遜表示，罷工不會造成干擾。

義大利工會 CGIL 呼籲在 Castel San Giovanni 倉庫舉行黑色星期五罷工，而西班牙工會 CCOO 則呼籲亞馬遜倉庫和送貨工人在亞馬遜 10 天促銷活動最後一天「網購星期一」每班舉行一小時罷工。

亞馬遜位於火車站、超市停車場和街角的包裹儲物櫃也成為目標，它們常常被許多顧客用來接收訂單。

在法國，反全球化組織 Attac 鼓勵活動分子在它們上面貼上海報和自動收報機膠帶，以阻止送貨人員和顧客打開。

Attac 將黑色星期五稱為「生產過剩和過度消費的慶祝活動」，並表示預計抗議活動將比去年更全面；當時估計法國各地有 100 個亞馬遜儲物櫃成為目標。

雖然 Shein 和 Temu 等競爭對手成長迅速，但亞馬遜在歐洲仍然很受歡迎。根據 data.ai 的數據，10 月亞馬遜的應用程式在歐洲擁有 1.46 億活躍用戶，而 Shein 的活躍用戶為 6400 萬，Temu 的活躍用戶為 5100 萬。