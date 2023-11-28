美國黑五消費強勁 Adobe上修網購星期一預測

根據 Adobe(ADBE-US) 數據，美國消費者在「網購星期一」(Cyber Monday) 期間的線上消費總額將高達 124 億美元，該公司按照「黑色星期五」的消費強於預期，以及「先買後付」(BNPL) 的流行，上修了最初 120 億美元預測。

這將為網購周 (Cyber Week) 畫上句號，該活動已經創下線上消費的記錄：黑色星期五達到 98 億美元，遠超過預期，年增 7.5%。Adobe 周一早些時候公布的數據顯示，感恩節消費額年增 5.5% 至 56 億美元。

分析認為，靈活的消費選擇包括先買後付功能，説明消費者擴大預算，否則會受到通貨膨脹的打擊。Adobe 數據顯示，從 11 月 1 日到 11 月 26 日，消費者利用這類促銷活動共支出 73 億美元，較去年同期成長 14%，突顯出信貸幫助零售商刺激支出。

在調整後的「網購星期一」消費額預測公布之前，美國零售商度過了一個強勁的感恩節周末，其大部分銷售和利潤都是來自於這一年一度的「購物馬拉松」。上周六和周日，美國消費者在線上消費金額年增 7.7% 至 103 億美元。

華爾街分析師正在密切留意今年的假日購物季，以評估美國消費者的持久力，因為新冠疫情時期的儲蓄減少，利率仍處於 20 多年高峰。

Adobe Digital Insights 首席分析師 Vivek Pandya 表示：「不確定的需求環境促使零售商在這一季提供大幅折扣，同時也透過靈活的支付方式加強了其電商務服務。消費者已經注意到這點，在節日以創紀錄的速度消費，儘管他們在生活的其他方面面臨著成本上漲的問題。」

不過，黑色星期五和網購星期一等大型促銷日已經逐漸失去了吸引力，因為消費者把支出分散在更長的時間內。儘管如此，受通貨膨脹影響的消費者仍在審視其預算，零售商越來越依賴這些活動來瞭解消費者的購物偏好，然後在耶誕節倒計時之際端出更大幅度的折扣。

Adobe 調查顯示，熱門商品包括芭比娃娃、樂高玩具、任天堂 Switch、耳機和智慧手錶。該公司追蹤了 1 兆次零售網站訪問量，並監控了超過 1 億種產品的銷售情況，電子產品和玩具是打折幅度最大的商品。

Adobe 預估，11 月和 12 月的線上銷售總額將達到 2,280 億美元，比去年成長 4.8%。