美國黑色星期五網購銷售估衝近百億美元 再締新猷

追蹤電商和網購活動的市調機構 Adobe Analytics 表示，截至美東時間周五 (24 日) 下午 6 時 30 分，破紀錄的折扣優惠吸引消費者在網路上花費 73 億美元，較去年同期成長 7.4%，當天結束後，消費者預估將花費 95 億至 98 億美元，創下黑色星期五網購銷售新高紀錄。

Adobe 表示，周五最暢銷的 10 款產品包含藍牙耳機、Mini Brands 玩具、無線吸塵器和掃地機器人、鍋具組、護膚產品和咖啡機。

不過，Adobe 認為，網購星期一 (Cyber Monday) 仍將是本季和今年規模最大的網購活動，銷售額估達 120 億美元，年增 6.1%。

近年來，隨著愈來愈多消費者選擇網購，希望從網路上尋求更多折扣優惠，實體通路在黑色星期五的銷售表現相形失色。

Adobe 周五稍早表示，美國消費者在感恩節當天的網購支出高達 56 億美元，創下歷史新高，較去年同期成長 5.5%，且幾乎是 2017 年的兩倍，凸顯出購物模式的轉變。

人們正在密切關注，今年年底假期購物季是否會顯露出經濟衰退的跡象。近期一項預測顯示今年假期支出將成長 3% 至 5%，而去年為 5.5% 以上。

諾德斯特龍百貨 (Nordstrom)(JWN-US) 本周稍早警告消費支出依舊疲軟，其他零售業者也表達類似的態度。華爾街對零售商的看法不太樂觀，一位分析師最近表示，除了折扣零售店以外，幾乎所有零售商的銷售都較今年夏天放緩。