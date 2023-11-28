〈美股盤後〉網購星期一 美股主指盡墨 債市延續漲勢

投資人等待本週關鍵通膨數據發布，美債延續漲勢，美股主指週一 (27 日) 盡墨，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 會議前，油價走低，能源股拖累大盤，隨著網購星期一登場，亞馬遜和 Shopify 等零售股相繼走高。標普 500 指數本月觸及買超水平後出現波動，週一收盤小跌 0.2%，終止連二日升勢。

美國財政部標售 550 億美元五年期公債表現強勁，10 年期美債殖利率週一下跌 8 個基點至約 4.4%。

政經消息方面，美國電商研究機構 Adobe 分析指出，美國購物者在黑色星期五這一天網購額 98 億美元，年增 7.5%，刷新紀錄，這對零售商來說，是一個積極訊號，Adobe 預計網購星期一將刺激 124 億美元購物熱潮，年成長 5.4%。

拜登政府週一宣布採取一系列新的措施，以加強美國供應鏈。白宮供應鏈韌性委員會週一召開首次會議，將每四年檢驗一次供應鏈，企圖減緩疫後的通膨。

報導指出，OPEC+ 針對非洲產油國的配額爭議，可望在近期就會達成共識，目前減產機率升高。沙烏地阿拉伯和俄羅斯可能將目前減產措施至少延長至明年第一季。

本週投資人將密切關注週四公布的 10 月美國個人消費支出 (PCE) 報告，經濟學家預期年增率將從 3.4% 降至 3.1%，這可能成為聯準會 12 月 12 日會議之前通膨壓力放緩的又一證據。

美國第三季國內生產毛額 (GDP) 首次修正、每周初領失業救濟金報告以及聯準會景氣報告褐皮書也將在本週說明美國經濟和就業市場現況。

地緣政治方面，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯與以色列達成的休戰協議於 24 日生效，並開始釋放首批人質。卡達政府週一宣布，以色列與哈瑪斯同意休戰延長 2 天，並釋放相關的人質和囚犯。

X 平台深陷反猶風暴，全球首富馬斯克週一前往以色列訪問試圖平息風波，他指出，在加薩地帶啟動星鏈衛星網路服務要先獲得以方允許。

美股週一 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 56.68 點，或 0.16%，收 35,333.47 點。

那斯達克指數下跌 9.83 點，或 0.07%，收 14,241.02 點。

標普 500 指數下跌 8.91 點，或 0.2%，收 4,550.43 點。

費城半導體指數下跌 8.61 點，或 0.23%，收 3,739.31 點。

NYSE FANG + 指數下跌 24.57 點，或 0.30%，收 8,256.24 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊收低，醫療保健、工業和通訊服務領跌，能源股表現不佳。房地產板塊逆勢走高。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.20%；Meta (META-US) 下跌 1.04%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.67%。

道瓊成分股逾半收低。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 3.55%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.06%；迪士尼 (DIS-US) 跌 0.93%；3M (MMM-US) 上漲 1.17%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.6%。

費半成分股以博通領跌。博通 (AVGO-US) 大跌 2.92%；高通 (QCOM-US) 漲 0.35%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.98%；美光 (MU-US) 上漲 0.83%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.31%；AMD (AMD-US) 漲 0.28%；德儀 (TXN-US) 跌 0.64%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.63%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.93%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.12%。

企業新聞

美國掃地機龍頭廠 iRobot (IRBT-US) 週一下殺 17.19% 至每股 34.35 美元，盤中因多次波動停牌，脫離 4 個月高位。歐盟委員會週一公告，已通知亞馬遜對其收購 iRobot(IRBT-US) 的交易可能會損害競爭。

網路零售巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.67% 至每股 147.73 美元，創逾 19 個月新高。西班牙工會「工人委員會」(CCOO) 早前呼籲亞馬遜在西班牙的 2 萬名倉庫和送貨員工，於 11 月 27 日「網購星期一」及次日進行罷工，以要求加薪，但該公司最終與大多數西班牙員工達成協議，避免對零售商來說的重要日子受到影響。

電子商務平台 Shopify (SHOP-US) 收紅 4.89% 至每股 73.79 美元。Shopify 表示，其商家在黑色星期五的總銷售額達到 41 億美元的歷史新高。

Affirm (AFRM-US) 猛升 11.97% 至每股 29.37 美元，登 15 個月新高。Adobe 表示，消費者越來越多選擇「先買後付 / 先享後付」(BNPL) 功能，預測 BNPL 使用量將在網購星期一創下歷史新高，其對網上支出的貢獻將飆升近 19% 達到 7.82 億美元。

電信基礎設施公司 Crown Castle (CCI-US) 走升 3.45% 至每股 107.15 美元。Crown Castle 專門出租旗下擁有的行動通信基地台、小型基地台，與光纖線路，此前《華爾街日報》報導稱，維權投資人埃利奧特投資管理公司 (Elliott Investment Management) 指責這家公司高層和董事會成員多年來表現不佳，有意罷免這些人，同時提名新的 CCI 董事。

串流媒體設備製造商 Roku(Roku-US) 暴漲 8.48% 至每股 102.98 美元。Cannonball Research 將該公司股票評級從「中性」上調至「買入」，並預計其明年業績有更大幅度的上調。

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 1.22% 至每股 77.53 美元。阿里巴巴集團傳出因預算及盈利等原因，關閉阿里巴巴達摩院量子實驗室，達摩院回應已將實驗室和儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他大學和科研機構進行開放。

經濟數據

美國 10 月建築許可月增率修正值報 1.8%，預期 1.1%，前值 - 4.5%

美國 10 月建築許可年化總戶數修正值報 149.8 萬，預期 148.7 萬，前值 147.1 萬

美國 10 月新屋銷售月增率報 -5.6%，預期 -4.8%，前值 12.3%

美國 10 月新屋銷售年化總戶數報 67.9 萬戶，預期 72.1 萬戶，前值 75.9 萬戶

美國 11 月達拉斯聯準銀行製造業指數報 -19.9，預期 -16，前值 -19.2

華爾街分析

Bespoke Investment 指出：「在標普年初至今已上漲 18.99%，從長遠來看，在所有的慶祝活動之後、感恩節假期結束後，多頭似乎有些宿醉，行動遲緩。」

摩根士丹利 E*Trade 交易部門常務董事 Chris Larkin 表示：「市場似乎已經接受了經濟數據放緩將加速有利於降息到來，儘管聯準會持續放鷹，本週將為交易者提供大量機會，決定通膨降溫趨勢是否完好無損。」

Miller Tabak + Co 市場策略師 Matt Maley 認為：「目前技術面至關重要，也許在未來一兩週的某個時候將看到溫和的回落，甚至是盤整，以擺脫這種買超的情況。」

瑞銀全球財富管理分析師美洲資產管理主管 Jason Draho 稱：「市場預期經濟將軟著陸，這種觀點最終會被證明是正確的。 同時，投資人可能會關注未來幾週的消費者支出數據，在了解假期旺季結果之前，市場對這些數據的任何反應都應該謹慎以待。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主