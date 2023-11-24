〈國泰金法說〉ICS過渡措施雖減輕增資壓力 國壽今明年無現金股利上繳

國泰金 (2882-TW) 今 (24) 日召開第三季法說會，金管會昨 (23) 日發布保險業 2026 年接軌新一代清償能力制度 (TW-ICS) 給予過渡期 15 年，國泰人壽執行副總林昭廷對此表示肯定，對許多擁有高利率保單的公司來說，增資壓力就會減輕，對整體壽險業有正面效益；外界關心明年股利政策，林昭廷則說，國壽今、明兩年原則上不會有現金股利可上繳給金控。

外界關注國泰金明年股利發放議題，由於牽涉到資產重分類後，是否提列特別盈餘，以及其他權益下的未實現損失。對此，國泰金財務長陳晏如表示，前 10 月自結稅後純益達 652 億元，若將未實現併入其他權益一起看，至昨 (23) 日為止仍是正向的，不會影響盈餘分配。

陳晏如表示，公司知道外界高度關注股利政策，但還要看這兩個月的營運狀況，待全年結算後提到董事會，希望能符合投資人對國泰金股息的期望。

至於是否動用資本公積？陳晏如指出，當然希望不必用到，不過對於資本公積，主管機關有法規上的預告，目前並沒有最後版發布，因此，要看主管機關走完程序再做決定。投資長程淑芬進一步說明，目前未實現狀況已經比三個月、六個月前還要好得多了。

為了協助保險業者於 2026 年接軌國際財務報導準則第 17 號公報「保險合約」(IFRS17) 及保險業新一代清償能力制度 (TW-ICS)，金管會公告三項寬容措施，除了給予 15 年超長的過渡期外，高利率保單也給予 50 基點的利率貼水，並分 15 年認列淨資產影響數，盼減輕業者增資壓力。林昭廷肯定第二階段的過渡化政策，對整體壽險業具有正面效益。

林昭廷指出，相對於第一階段主要是讓金融市場穩定，第二階段更能解決結構性問題，台灣壽險業一直有一大包袱就是高利率保單，若能把高利率保單扣除，給予 15 年過渡期，對於未來接軌 IFRS17 或 ICS，困難度會降低很多。

林昭廷說，對於有高利率保單相對較多的公司，增資壓力就會小非常多，未來也比較有能力更專注在其他商品結構，譬如說爭取 CSM 進來，所謂 CSM 是指保單未實現獲利的現值，於未來逐年認列至損益表中，預估整年的 CSM 約落在 700 億以上的水準，但還是要看整個利率環境，Margin 會隨著利率而有所改變，不過，我們還是滿樂觀看待。

林昭廷表示，ICS 過渡措施，近兩年現金股利基本上是沒有影響，因為那是接軌之後的東西，所以這兩年還是在 4 號公報底下，原則上，沒有預期國壽有現金可以上繳，意即在 2026 年之前，國壽沒有機會上繳現金股利給金控。

國泰金今年前三季稅後純益 597 億元，年增 10%，已超過去年全年，每股稅後純益 3.81 元，其中，銀行稅後純益創同期新高，年增 22%；投信、證券稅後純益分別創同期最高、次高紀錄。

國泰世華銀行前三季稅後純益再創歷史新高，年成長 22%，存放款皆達雙位數成長，資產品質良好，淨利息收入年成長 10%；財富管理手收動能恢復，信用卡手續費持續成長，帶動淨手收達雙位數成長。

國壽方面，國泰金表示，在持續價值導向策略下，健康及意外險 FYP 達雙位數成長，FYP 及 FYPE 市佔率維持業界第一，且避險成本控制得宜，經常性收益率持續提升，利息收入達雙位數成長。

至於國泰產險部分，整體保費收入年成長 12%，市佔率為 13%，今年以來，防疫險保單影響漸微，持續管控保險業務品質，獲利表現已回歸穩定；大陸產險，則將強化互聯網業務，越南產險也會加速數位轉型，拓展業務規模。