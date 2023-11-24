〈國泰金法說〉國壽前三季股債合賺367億元 把握升息循環積極布建美債

國泰金 (2882-TW) 今 (24) 日召開第三季法說會，國泰人壽今年前三季已實現股票收益 330.1 億元，年增 34%，債市已實現收益 37.29 億元，年減 55%，股債市場合計共賺 367.39 億元，年增 11.5%。國壽表示，強調會把握升息循環布建美債部位，尤其增加長年期美債，固定收益投資北美地區占比已增加至 51%。

國壽表示，投資團隊進行部位汰弱留強，因此股票部位明顯增加，至 9 月底，累計認列 181 億元現金股利收入，未來會逢低布局具有前景、優質的高股息個股。

觀察國壽資產配置方面，截至第三季底，總投資金額為 7.6 兆元，台股部位 4720 億元，占比 6.2%，投報率 8.7%；海外股票部位 4290 億元，占比 5.6%，投報率 6%；現金部位下滑至 1740 億元。

國壽前三季整體資產報酬率下降至 3.05%，避險後投資收益率為 3.72%，主要因避險成本變化。國壽指出，去年前三季因台幣貶值 13%，使得匯兌利益較多，今年則產生避險成本，大約下滑 0.77 個百分點。避險前經常性收益 3.47%，則增加 8 個基本點 (一個基本點等於 0.01 個百分點)，年化避險成本為 0.49%。

國壽說明，在獲利挹注及金融資產未實現損益餘額回升下，淨值較會計年度 2022 年回升，今年前 9 月股市強勢反彈，帶動金融資產未實現損益餘額較會計年度 2022 年回升。

保費收入方面，國壽指出，主要來自國壽業務員及國泰世華銀行，集團通路具有強大的銷售能力，對保費及新契約價 值的表現很有助益。