〈國泰金經濟調查〉景氣展望樂觀指數持平 股市樂觀情緒連5月下滑

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 11 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數持平，消費意願下滑，有 84% 民眾預期今年通膨高於 2%，此外，由於國際金融市場走勢震盪，股市樂觀情緒持續下滑，呈現連 5 月走低，風險偏好同步下降。

景氣現況樂觀指數續降至 -23.2

國泰金指出，國發會公布 9 月景氣對策信號轉為黃藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚；本月調查顯示，景氣現況樂觀指數續降至 -23.2 (10 月：-21.4)，展望樂觀指數維持在 - 9.1。

大額消費及耐久財消費意願進一步弱化

國泰金表示，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉弱，分別降至 7.0 (10 月：7.2) 及 -15.4 (10 月: -13.8)。房屋買賣意願方面，民眾買房意願指數持平，賣房意願則上揚至 -13.5 (10 月：-16.3)。

主計總處預估台灣今年經濟成長率 1.61%，國泰金本月調查結果顯示，民眾平均預期值落在與上個月相同的 1.6%，僅 21% 的民眾認為全年經濟成長率會在 2% 以上。

84% 民眾認為今年通膨率高於 2%

通膨方面，民眾對於今年平均通膨預期值落在與上個月相同的 2.5%，有高達 84% 的民眾認為通貨膨脹率會高於 2%。顯示民眾對於今年的經濟成長仍偏保守，通膨預期則續處高點。

國泰金指出，調查期間市場對主要央行貨幣政策看法分歧，國際股市區間震盪，投資人交易謹慎。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數已連續五個月下滑至 - 0.4 (10 月：4.1)，風險偏好指數則同步走低至 10.3 (10 月：11.9)。

64% 民眾目前相較於過去半年薪資所得不變

至於基本工資調整後，民眾對於明 (2024) 年任職單位是否調薪的看法。國泰金調查顯示，有 64% 民眾認為目前相較於過去半年薪資所得不變，18.1% 的民眾覺得近半年薪資所得增加，而有 17.9% 民眾則認為相對於過去半年減少。整體而言，多數民眾認為目前的薪資所得相較於過去半年不變。

25.2% 民眾預期薪明年資漲幅大於 3%

展望 2024 年，根據本月調查結果顯示，25.2% 民眾預期薪資漲幅會大於 3%，較去年調查增加 13.6 個百分點；26.7% 民眾認為薪資漲幅介於 0-3%，較去年調查減少 1.6 個百分點；48.1% 民眾預期薪資將維持不變，較去年調查減少 12 個百分點。合計有 5 成民眾認為 2024 薪資調漲，其中約四分之一的民眾預期調薪幅度大於 3%，整體而言，民眾調薪預期較去年樂觀。