遠傳助亞東醫院導入生成式AI 首創應用於失智症照護諮詢

為解決高齡化社會帶來醫護人力短缺的困境，遠傳 (4904-TW) 今 (23) 日宣布，協助亞東紀念醫院導入生成式 AI 技術，首創將 Azure OpenAI 運用於失智症照護諮詢，此服務也完成概念性驗證(POC)。

生成式 AI 失智症照護諮詢是透過有溫度的仿真人問答、傳遞正確衛教資訊，協助病患家屬減緩照護失智症者的龐大壓力，同時舒緩第一線醫護與志工團隊的負載，此服務也預計在即將登場的「台灣醫療科技展」亮相。

遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳一向是亞東醫院邁向智慧醫療的最佳夥伴，在疫情期間遠傳運用自行開發的遠距診療平台，協助亞東醫院快速導入視訊門診服務，並在疫情高峰時，僅花兩週時間打造出可以回答防疫問題的 AI Chatbot(聊天機器人)，大幅緩解護理人員電話客服壓力。

胡德民進一步說，基於過去的經驗，遠傳與亞東醫院合作將生成式 AI 導入衛教諮詢，並率先運用於失智症照護，以貼近生活的語言進行互動問答，打造有溫度的科技服務，後續將擴展至更多疾病科別的衛教諮詢，也期望透過此專案，挖掘更多生成式 AI 與醫療照護結合賦能的可能性。

亞東醫院表示，生成式 AI 失智症照護諮詢可以有效協助極輕度到重度失智的長期照護諮詢需求，包含巷弄長照站 / 失智共餐據點、交通接送、延緩失能計畫、居家服務 / 居家護理、日照中心與機構照護、失智團體家屋、到臨終照護資源等，使用者皆可透過自然語言得到直接的答案。

遠傳提到，現行醫療衛教的最大痛點之一，是民眾即使查詢大量的衛教文章，也難以完全自行閱讀吸收，一旦遇到複雜或緊急狀況，仍需仰賴醫護人員協助。

由於生成式 AI 可辨識圖表和表單，進而解讀複雜的文件，因此遠傳在微軟雲端平台的 Azure OpenAI，建立自然語言搜尋知識庫，並提供互動式對話介面，透過生成式 AI 將搜尋的結果歸納整合，以仿真人回答的自然語言，取代生硬的衛教文件，讓病患與家屬能更輕鬆地獲得解答。