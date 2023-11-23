台股迎向最強季度行情 投信點名中小型股卡位多頭舞台

台股反彈至萬七後，近日漲勢出現放緩，進入高檔震盪，但基本面及資金面皆穩定向上，統一投信表示，台股行情通常會從第四季開始發動，並在隔年第一季繳出一年當中最佳表現，以類股來說，第一季將為中小型股最佳舞台，OTC 指數平均漲幅超過 8%；保德信也點名中小型生物科技類股，在明年降息預期擴大下，有望吸引資金回補，展開反彈行情。

統一投信分析，根據彭博統計 2000 年以來數據，台股第三季為表現最差的時候，但隨著財報及展望陸續公布，市場開始期待企業新年度營運表現，股市自第四季就會開始反彈，並在隔年第一季催出一年當中最強行情。

而營運彈性大、財報及展望也出現驚喜的中小型股板塊，更是投資人兵家必爭之地，OTC 指數第一季平均漲幅高達 8.76%，遠高於加權指數的 4.61%。

統一中小基金經理人陳之硯表示，近期美債殖利率、聯準會政策和企業營運發展皆為正向，市場投資氣氛樂觀，使台股從年底至明年第一季表現可期，看好 AI、伺服器及網通族群。

陳之硯進一步指出，經過長達數季的庫存調整後，傳統伺服器已開始出現拉貨動能，之前受到原料不足拖累的 AI 伺服器，也已經陸續出貨，帶動相關供應鏈獲利及營收大幅成長。

根據歷史經驗，中小型生技類股對於利率敏感度高，與利率往往呈現反向走勢，保德信指出，隨著市場對於美國降息的預期越來越高，預估最快落在 2024 年 5 月，且幅度也從 2 碼擴大至 4 碼，對於這波升息以來受到壓抑的中小型生物科技類股不啻為一大利多。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，多數中小型生物科技公司股價已低於長期併購價格的股票評價，相對地，現金水位充裕的大型製藥廠及大型生物科技公司因為手握現金，看好中小型生技公司不僅可補足大型藥廠產品線與專利藥到期缺口，且整體醫療生化產業的創新研發動能，主要仍將來自中小型公司，配合現在併購「物美價廉」，未來整體產業併購活動有望加速。

保德信看好明年開啟降息循環後的生物科技股補漲行情，以及糖尿病、減重、阿茲海默症等重磅新藥上市帶動的營收成長，搭配 AI 與醫療產業結合後，將加速整體研發創新能量，建議投資人不妨逢低增持生物科技類股，以及大型製藥、醫療器材、醫療服務等研發領導廠商，卡位明年多頭行情。