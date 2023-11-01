遠傳攜手文策院共組影視娛樂基金 本土影視推向國際

電信三雄搶攻影視商機，遠傳 (4904-TW) 今 (1) 日宣布，攜手文策院共組影視娛樂基金並簽署影視產業合作備忘錄(MOU)，遠傳未來將與多個國際娛樂集團推動台灣原創內容，共同將本土影視內容推向國際舞台，力拚內容產業鏈國際化。

遠傳總經理井琪表示，受到國際串流平台進入台灣、新冠疫情影響，民眾娛樂和觀影習慣加速改變，影視內容需求增加，而單純擴充片量不足以抓住觀眾眼球，獨特且精緻用心的內容才是 OTT 的決勝關鍵。

井琪指出，旗下遠傳 friDay 影音在韓劇、韓綜具有領先優勢，在既有基礎下，一方面「以投代購」力挺本土原創影音內容，年初更與知名資深製作人柴智屏和霹靂國際多媒體合組米神國際，致力打造優質本土內容；今天再下一城擴大本土內容投資與文策院共組影視娛樂基金，並將結合國際娛樂集團的資源，讓台灣的原創影音走向國際。

文化部長史哲提到，業界的行動證明了《文創法》修法確實有助於為臺灣文化內容產業引進活水，在網路基礎設施佈建完善的今日、電信業者的投入，更能讓臺灣原創內容奔馳，同時期盼在電信業加大對內容產業的投資下，能與更多跨國業者合作、逐步健全文化內容產業生態系。

文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院鼓勵電信業者投入文化內容產業，除了藉由本身的資源，也能透過電信業者擁有的會員數據資料，拓展更多的市場與商機，完善文化內容產業生態系，幫助臺灣文化內容產業在競爭激烈的全球市場中取得一席之地。