企業數位需求延續 遠傳解決方案推升新經濟營收穩定向上

遠傳 (4904-TW) 今 (3) 日舉行法說會，外資聚焦在新經濟業務，總經理井琪表示，新經濟業務因政府大型專案關係，營收波動較大，不過不會是常態性，此外，持續看到企業對數位轉型的需求，公司也積極提供相關解決方案，並帶動新經濟營收穩定向上。

井琪表示，受惠持續優化資通訊專案組合，以及個人數位服務穩定增長，新經濟業務前三季營收年增 7.4%、營收比重維持 20% 左右，其中，企業客戶中，智慧資通訊自主開發解決方案與資訊安全服務營收都較去年增加。

外資關注新經濟業務展望，井琪說，新經濟營收高低起伏比較大，主因是政府的大型專案，像是去年拿下 10 億元的大型能源管理專案，同時墊高營運基期。

井期補充，隨著數位轉型趨勢成形，企業需求持續增加，遠傳也會持續深耕企業客戶，協助企業客戶數位轉型、深耕 ESG，也讓遠傳新經濟營收穩定向上。

遠傳與亞太電的合併基準日暫定為 12 月 15 日，公司表示，由於現階段配合緘默期的規範，不得公開第四季財務預測。

回顧第三季營運表現，遠傳前三季每股純益 2.56 元，追平去年全年。其中，行動通訊核心業務在 5G 帶動下持續穩健成長，5G 滲透率突破 38%，行動服務營收與客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 連三年維持正成長。

此外，在個人數位服務端，iPhone 15 銷售創佳績，其中長合約、高月租費方案獲用戶青睞，超過超過八成客戶選擇 30 個月 (含) 以上的合約，且 9 成客戶選擇月租費 999 (含) 以上的費率方案，皆有助於提升未來 ARPU 成長。