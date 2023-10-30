〈遠傳併亞太電〉首要整併雙方基地台 網路覆蓋率達92%

遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 合併基準日暫定為 12 月 15 日，後續將整併雙方基地台，完成後網路覆蓋率可達 92%，同時進行網路容量擴充，上網速度持續提升。

遠傳表示，與亞太電合併後的「新遠傳」將擁有三大優勢，包含總頻寬最大、低頻連續頻寬最大以及 5G 頻寬最大，並將榮登台灣電信業「頻譜三冠王」寶座。

遠傳強調，合併後的「新遠傳」在關鍵的 1GHz 以下黃金低頻，增加頻寬 66%，700MHz 頻段共連續 50MHz 頻寬，為業界最大連續低頻；遠傳 3.5GHz 頻段與新增亞太 2600MHz(TDD) 相連頻段組成，5G 頻段頻寬增加 50%，是業界 5G 最大頻寬。

另外，在網路整併方面，第一階段將整併雙方基地台，整併完成後網路覆蓋率 (收訊地區) 最高增加 92%，同時有效節能與減少碳排；第二階段針對核心網路進行整合，除了用戶感受網路品質提升外，覆蓋率也會明顯有感，遠傳也會進行網路擴容及其他調整，上網速度將持續提升。

遠傳總經理井琪表示，與亞太電信的頻譜資源速配，雙方合併綜效將對產業、消費者、股東和員工產生最好效益，更對環境做出實質貢獻，誠如董事長徐旭東說的「要做就做最好的」；合併後「新遠傳」用戶近千萬戶，未來未來經濟規模擴大下，加值服務體驗可以更多元、更創新。