〈財報〉屋主減少裝修 勞氏削減全年銷售財測

勞氏 (Lowe’s)(LOW-US) 周二 (21 日) 下修全年銷售預期，因為客戶在 DIY 項目上的支出減少，導致其第 3 財季銷售額同比下降近 13%。

這家家居裝修零售商表示，目前預計本財年銷售額總額約為 860 億美元。之前預估規模為 870 至 890 億美元。該公司預計本財年可比銷售額將下降約 5%，比先前預計的 2% 至 4% 的降幅還要糟糕。該公司預計調整後每股獲利約為 13 美元，低於先前 13.2 至 13.6 美元的預期範圍。

執行長埃里森 (Marvin Ellison) 在財報聲明中表示，公司感到客戶對可自由支配的項目和大宗採購的「回調幅度大於預期」。但他表示，該公司對家庭專業人士的銷售額占其總收入的比例越來越大，本季有所成長。這些專業人士推動該公司約 25% 的業務。

他表示，這家主要銷售聖誕樹和裝飾品的公司下一步將專注於「在這個節日期間提供價值和便利」。

該公司截至 11 月 3 日的第 3 財季業績與預期比較如下：

●每股獲利 3.06 美元，不確定能否與分析師預期的 3.03 美元相當

●營收 204.7 億美元，低於預期的 208.9 億美元

勞氏與其規模更大的競爭對手家得寶 (Home Depot)(HD-US) 一樣，都面臨著需求降溫的問題，因為美國人對房屋裝修的巨大需求因疫情而減弱，而房貸利率上升給房產市場帶來更多不確定性。

埃里森在 8 月的財報電話會議上警告，DIY 項目支出的縮減將是「我們如何看待下半年的總體主題」。但他強調，從長遠來看，由於全美住房存量有限且房屋平均屋齡較長，家居裝修市場前景光明。

第 3 季勞氏淨利為 17.7 億美元，合每股 3.06 美元，去年同期為 1.54 億美元和每股 25 美分。去年該季因該公司退出加拿大市場而產生了 21 億美元的減損費用。

淨銷售額較上年同期的 234.8 億美元下降。

競爭對手家得寶上周公布的第 3 財季獲利和營收超出華爾街的預期，但其銷售額同比下降 3%。家得寶表示，客戶仍在裝修房屋，但注意到過去幾季越來越多客戶開始承接規模較小、價格較低的專案。

家得寶財務長麥克菲爾也表示，「最糟的通膨環境已經過去。」

今年至今勞氏股價已上漲約 3%，但落後標普 500 指數約 18% 的漲幅。該公司股價周一 (20 日) 收於 204.44 美元，的市值近 1180 億美元。