〈財報〉上季銷售大增20% Abercrombie & Fitch調升全年財測

Abercrombie & Fitch (ANF-US) 周二 (21 日) 發布的財報銷售額超出了預期，得益於返校購物季的強勁成長以及同名品牌和 Hollister 的成長；該公司銷售額大增 20%。

這家歷史悠久的購物中心零售商在經歷多年的停滯後出現反彈，並再次調升其財測，因為它繼續抵抗整個服裝行業的整體放緩。

然而，該公司股價在周二盤前交易下跌超過 5%。截至周一 (20 日) 收盤，該股今年上漲 215%。

根據 LSEG 對分析師的調查，Abercrombie 第 3 財季的表現與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 1.83 美元，高於預期的 1.18 美元

●營收 10.6 億美元，高於預期的 9.81 億美元

該公司截至 10 月 28 日當季淨利為 9620 萬美元，合每股 1.83 美元，而去年同期為虧損 221 萬美元，或每股虧損 4 美分。

銷售額從一年前的 8.8 億美元增至 10.6 億美元。

根據 LSEG 的數據，Abercrombie 預計假期季淨銷售額將比去年同期成長兩位數，符合分析師先前預期的 11.6% 成長。

根據 StreetAccount 預估，其營業獲利率將在 12% 至 14% 之間，而去年同期為 7.7%，高於預期的 11.3%。預期成長是由較高的毛利率、較低的貨運成本和較高的銷售價格所推動的。

根據 LSEG，該公司預計全年淨銷售額將成長 12% 至 14%，高於先前約 10% 的預期，也高於分析師預期的 10.8%。根據 StreetAccount 預估，該公司營業獲利率為 10% 左右，高於先前分析師預期的 8% 至 9%。 預期成長是由運費和原物料成本下降所推動的。

本季 Abercrombie 同名品牌銷售額成長 30% 達 5.48 億美元，Hollister 營收成長 11% 達 5.09 億美元。兩個品牌的同店銷售額成長了 16%。

執行長霍洛維茲 (Fran Horowitz) 在財報聲明中表示：「第 3 季的強勁業績，淨銷售額和營業獲利率遠遠超出我們的預期，這證明了我們在全球品牌組合中發揮作用的力量。」「進入重要的假期季，我們 2023 財年至今的業績讓我們有信心繼續為客戶提供服務並推動利潤成長，因此我們提高了全年淨銷售額成長和營業利潤率的預期。」

隨著公司轉型不斷取得成果，Abercrombie 今年股價飆升。多年來，Abercrombie 以其品牌 T 卹、牛仔褲和赤裸上身的男模特兒而聞名，這反過來又促使批評者指責該公司種族主義和排他性。

自從霍洛維茲接任品牌執行長以來，Abercrombie 已將自己轉型為包容性零售商，其產品種類不斷引起消費者的共鳴。