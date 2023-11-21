美國領先經濟指標連續第19個月下跌 創雷曼兄弟以來最差

美國諮商會的領先經濟指標 (LEI) 10 月持續下滑，月減 0.8%，為 103.9，差於 9 月的下降 0.7%，也差於經濟學家預期的下跌 0.6%。

這一指數降幅大於預期，反映消費者對商業狀況的預期惡化、ISM 新訂單指數下降、股市下跌以及信貸狀況收緊。

(圖表取自 Zero Hedge)

據《Zero Hedge》報導，這是 LEI 連續第 19 個月月率下降，為自「雷曼兄弟」以來最長的連續下降，當時連跌了 22 個月。

LEI 在 2023 年 4 月至 10 月的六個月期間收縮了 3.3%，較之前的六個月期間 (2022 年 10 月至 2023 年 4 月) 的 4.5% 收縮略小。

美國諮商會商業周期指標資深經理 Justyna Zabinska-La Monica 表示，在 9 月暫停之後，LEI 重新發出短期內衰退的信號。

美國諮商會預計，由於通貨膨脹居高不下、高利率，以及由於疫情儲蓄減少和強制性學生貸款還款導致的消費支出收縮，美國經濟將在短時間內陷入衰退。「我們預測實際 GDP 將在 2024 年僅增長 0.8%。」

美國諮商會領先經濟指數 (LEI) 包括 10 個組成部分，其中包括：製造業平均每周工時、失業保險初次申請的平均每周次數、製造業對消費品和材料的新訂單、ISM 新訂單指數、製造業對非防禦性資本貨物的新訂單，不包括飛機訂單及新私人住房單位的建築許可、標準普爾 500 指數股價指數、領先信用指數、利率差 (10 年期國庫券與聯邦基金利率之差)、消費者對商業狀況的平均期望。

(圖表取自 Zero Hedge)

儘管市場許多人看好「軟著陸」，但 LEI 完全沒有表現出「復甦」的跡象，而是跌回到 2006 年 3 月的峰值。

與去年同期相比，LEI 下降了 7.6%(連續 16 個月年率下降)，接近自 2008 年雷曼兄弟以來，排除了因新冠疫情封鎖而導致的崩潰後，最大年率跌幅。