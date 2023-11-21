花旗大動作重組 傳將裁逾300多名資深經理

根據外媒周一 (20 日) 報導，花旗銀行 (C-US) 執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 上任以來計劃精簡政策，有消息人士透露，該行將裁掉逾 300 個資深經理職位。

據了解，花旗將從周一開始陸續發出裁員通知，主要影響的是比執行長所在的最高管理層低兩個職級的高級經理人，大約占該職級總人數的約 10%。

花旗在一份聲明中確認，公司一直持續調整組織架構，周一的確對部分業務的員工傳達下一階段組織架構調整。

雖然聲明並未透露具體的裁員數字，但表示正在進行的重組舉措包括一些艱難而影響重大的決定，相信這些都是為重構公司以符合發展戰略要求、確保為客戶持續提供優質服務的正確舉措。

此前就有消息指出，花旗管理崗位的裁員率將超過 10%，因為佛瑞塞正在推動取消地區經理、聯合主管以及其他職責重疊的崗位。例如，全行所有人事主管以及行政主管崗位都將被精簡，已經被剝離或重組業務的運營崗位被裁員的風險也很高。

根據備忘錄，花旗預估將於明年初公布下一階段組織架構調整，並在明年第一季之前完成所有重組計畫。

此次組織架構調整的規模將是花旗集團 20 年來最大，包括放棄該公司兩個核心運營部門，而是專注於交易、銀行、服務、財富管理和美國消費者等五大業務。甚至在重構計畫推出之前，花旗銀行在今年前九個月就裁員大約 7,000 人，已經支出 6.5 億美元資遣費。

即便如此，該公司員工數量在過去四個季度依然穩定在 24 萬人左右，讓花旗在人數上僅次於摩根大通，但後者的利潤率遠高於花旗。

截稿前，花旗 (C-US) 周一盤中股價小漲 0.29%，每股暫報 45.48 美元，該公司今年迄今股價幾乎未變。

裁員計畫若未達目標 可能進行分拆

分析認為，從總資產規模來看，花旗銀行裁員的代價巨大，該行股價過去數十年一直不見起色，業績不及預期、指引不斷下調。如果裁員失敗，花旗有可能採取更激進的方式來釋放價值，例如分拆公司。

佛瑞塞此前承諾，未來幾年要將花旗股票的投資報酬率提高到至少 11%，這也是幫助該公司股價恢復的重要目標。為了達到這一目標，花旗需要增加營收、提高效率、降低成本。但分析師表示，隨著美國經濟放緩，營收成長變得越發艱難，因此只剩下降低成本這一條路。

分析師認為，投資人完全不指望花旗能將投資報酬率提高到 25% 至 26%，但如果花旗的報酬率無法超過其資金成本，即大約 10%，那就沒有理由繼續投資。目前花旗表示，預估明年第二季成本將開始降低。