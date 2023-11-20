〈美股早盤〉投資人靜待本周Fed利率政策線索 主要指數小幅走高

美股主要指數周一 (20 日) 小幅走高，投資人靜待本周更多有關美國聯準會 (Fed) 可能開始降息的線索，另外科技巨擘微軟因把 OpenAI 前執行長阿特曼 (Sam Altman) 納入自家人工智慧 (AI) 團隊消息提振股價，早盤漲逾 1%。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美元匯率延續跌勢，觸及去年 8 月以來的最低水準，市場猜測聯準會 (Fed) 生息周期已接近尾聲。

交易商目前預估，Fed 在明年 3 月份首次降息的可能性約為 30%，此前美國上周公布的通膨數據較為低迷。投資人正在等待本周即將出爐的上次利率會議紀要，好進一步瞭解決策者的想法。

Brown Brothers Harriman & Co. 全球外匯策略主管 Win Thin 表示：「Fed 的鴿派論調依然存在。美國公債殖利率和美元可能持續面臨下行壓力。」

其他消息方面，穆迪 (Moody "s Investors Service) 將義大利債務評等展望上調至穩定，消除將其評等下調至垃圾級的直接威脅，義大利銀行業股價應聲上揚，而義大利債券對德國債券的殖利率溢價收窄。

與此同時，能源成本的上升可能會給歐洲的通膨和利率前景蒙上陰影。在一艘船隻在紅海被伊朗支持的胡塞叛軍劫持後，天然氣價格飆升，這再次引發了外界普遍的擔憂，即以色列和哈瑪斯的戰爭可能會影響天然氣運輸的重要航道。

基準歐洲天然氣期貨漲幅高達 6.9%。在本周晚些時候石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 會議之前，天氣預報變冷和原油價格上漲也推動了這一成長。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員溫施 (Pierre Wunsch) 周一表示，如果投資人押注寬鬆貨幣政策削弱了 ECB 的政策立場，ECB 可能不得不再次提高借貸成本。

截至台北時間周一（20 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.70%，至每股 376.12 美元

微軟執行長、董事長納德拉發文表示前任 OpenAI 創始人兼執行長阿特曼與前任 OpenAI 聯合創始人兼總裁聯合創始人兼總裁的布羅克曼 (Greg Brockman) 及他們的同事們將加入微軟，領導新的先進人工智慧研究團隊。

Stellantis(STLA-US) 早盤上漲 0.89%，至每股 20.41 美元

全球車廠四哥 Stellantis 將於下個月開始與義大利政府進行深入談判，為該國汽車業敲定一項廣泛協議，包括提高國內產量目標。Stellantis 執行長塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 和義大利工業部長烏爾索 (Adolfo Urso) 今年稍早表示，雙方正在制訂一項協議，將該汽車製造商的義大利年產量提高到 100 萬輛，但沒有具體說明時間表。

花旗 (C-US) 早盤上漲 0.22%，至每股 45.46 美元

花旗集團員工預估該行將在周一宣布裁員和高階管理層變動，作為其數十年來最大的組織重整的一部分。據悉，裁員可能會影響數千名員工。並稱高層還可能透過電子郵件宣布高階管理層的變動。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利表示，人工智慧熱潮有可能改變一些投資人的投資核心原則：60/40 投資組合。自上世紀 50 年代以來，這一投資策略——將投資組合中的 60% 配置為股票，40% 配置為債券，一直被吹捧為投資的基礎，但在過去幾年裡，它受到了越來越多的質疑。

大摩分析師寫道：「技術擴散的作用就像供應衝擊，在短期內促進成長，往往還會同時降低通膨。這破壞了 60/40 戰略的一個關鍵部分。」分析師認為，債券——就像今年的情況一樣，將不再像過去 30 年那樣是良好的分散投資工具。