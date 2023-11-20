美企明年獲利展望 花旗、小摩分析師看法不一

對於美國企業明年的獲利展望，華爾街兩大投行花旗與摩根大通的策略師看法不一，在經濟成長影響的前提下，前者認為利潤不會改變，但後者認為會有所減弱。

花旗 (C-US) 策略師 Scott Chronert 預估，即使經濟陷入衰退，企業獲利也會保持不變，而摩根大通 (JPM-US) 的策略師 Mislav Matejka 說，無論經濟成長是否萎縮，定價能力的減弱都會影響企業的整體營收和獲利。

Matejka 在一份報告中寫道，有鑑於「利潤率的起點升高」，明年的利潤成長可能會更加平緩，而不是上升，而且這是在不以經濟衰退為基礎的情況下。如果經濟出現徹底的萎縮，那麼企業獲利可能會下降。

儘管今年標普 500 指數上漲 18%，但 Matejka 仍對美股持悲觀態度。Matejka 發表悲觀論調之際，美國企業正準備比預期提前一個季度結束獲利衰退。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 彙編數據，標普 500 指數成分股公司第三季獲利成長 4%，而分析師的預測是下滑 1.2%。

分析師預估，在 2023 年全年下降 0.5% 之後，2024 年的獲利將反彈 11%。然而，在利率居高不下的情況下，經濟成長的風險正在累積，而像目標百貨 (TGT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 這樣的領頭羊已對消費者的健康狀況表示擔憂，而消費者是驅動美國經濟三分之二的引擎。

另一分面，花旗的一項指數顯示，下調美國企業獲利預期的企業數量連續 9 周超過上調的企業數量，這是自今年 2 月以來最久的一次。該行股票策略師 Chronert 預估，下一季度分析師對 2024 年的預期將會下降，但這只會降低企業的門檻。

Chronert 在 11 月 17 日的一份報告中寫道，談到 2024 年的獲利，儘管存在經濟萎縮的風險，但行業的成長前景「更加一致」，即使在溫和的衰退中，企業獲利也能成長。

今年 7 月，在標普 500 指數上半年大幅上漲後，Chronert 將其 2023 年底的目標位上調至 4,600 點。該指數目前距離該水準只有不到 2% 的距離。