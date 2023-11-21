現代與起亞汽車共召回640萬輛車 美監管機構要調查

美國汽車安全監管機構周一 (20 日) 表示，已對現代 (Hyundai) 和起亞 (Kia) 汽車分別公布的 16 起召回事件展開調查，總共召回約 640 萬輛汽車，原因是可能導致起火危險的煞車油漏油問題。

自 2016 年以來，這兩家南韓汽車製造商因同一零組件供應商生產的防鎖死煞車系統 (Anti-lock braking system, ABS) 和煞車液壓電子控制單元 (EHCU) 問題以及起火風險進行一連串的召回維修。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，當局正在展開審計質詢，以評估現代和起亞的缺陷決策的及時性與對報告要求的遵守情況；瞭解這些召回之間不同的缺陷描述和補救措施。

對於上述報導，現代和起亞汽車並未立即回應置評請求。

今年 9 月，由於汽車引擎有起火的風險，兩家車商在美國召回總計 337 萬輛汽車，並要求車主在維修完成之前將車停在室外並遠離建築物。兩家公司表示，煞車油漏油可能導致短路，從而引發火災。

今年 9 月，現代汽車表示，自 2017 年以來，已報告 21 起火災和 21 起相關事故，而起亞汽車報告了至少 10 起已確認的火災和短路事件。

起亞方面表示，由於煞車油洩漏，車輛的 HECU 可能會出現短路情形。現代汽車表示，ABS 模組可能會在內部洩漏煞車油並導致短路。

據瞭解，9 月份的召回涉及 173 萬輛起亞 Borrego、Cadenza、Forte、Sportage、K900、Optima、Soul Rio、Sorento、Rondo，製造時間涵蓋 2010 年至 2017 年的不同車款。

而現代汽車同月召回 164 萬輛 2011 年至 2015 年間不同車型的 Elantra、Genesis Coupe、Sonata Hybrid、Accent, Azera、Veloster、Santa Fe、Equus、Veracruz、Tucson、Tucson Fuel Cell、Santa Fe Sport。

