〈美股盤後〉20年期美債拍賣需求強勁 輝達微軟締輝煌 那指標普創8月來新高

由於感恩節假期即將來臨，美股主指週一 (20 日) 早盤在清淡交易中小幅走高。

市場等待聯準會最新會議紀要以及輝達財報出爐，輝達股價登上歷史新高。儘管 OpenAI 內鬥，微軟火速延攬 ChatGPT 之父阿特曼加入，推動其股價攀至新高。零售商百思買 (BBY-US)、柯爾百貨 (KSS-US) 均在財報公布前走低。

美股尾盤時段，在規模 160 億美元的 20 年期美債拍賣看到相當強勁需求後，市場情緒進一步提振，美債歡聲雷動，10 年期美債殖利率轉跌跳水至 4.4%，美股也聞訊跳漲。

道瓊週一收紅約 200 點。標普收漲超 0.7%，脫離修正區域，那指強漲超 1%，均創下 8 月以來最高。

由於人們非常關注聯準會下一步將如何處理利率問題，因此 10 月 31 日至 11 月 11 日的會議紀要非常引人注目。市場幾乎完全消化聯準會將在 12 月維持利率不變的可能性，明年夏季降息的可能性越來越大。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週一指出他仍需確信通膨正在放緩，但聯準會降低通膨的工作尚未完成，必須堅持下去，才會看到結果。現在不是給出利率前瞻性指引的大好時機。

美股週一 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 203.76 點，或 0.58%，收 35,151.04 點。

那斯達克指數上漲 159.05 點，或 1.13%，收 14,284.53 點。

標普 500 指數上漲 33.36 點，或 0.74%，收 4,547.38 點。

費城半導體指數上漲 57.15 點，或 1.52%，收 3,805.80 點。

NYSE FANG + 指數上漲 127.23 點，或 1.55%，收 8,316.62 點。

(圖片：FINVIZ) 標普 11 大板塊中有 9 大板塊收紅，資訊科技、通訊服務領漲，公用事業和必需消費品收黑。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.69%；Meta (META-US) 上漲 1.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.93%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.65%。

道瓊成分股逾半走升。波音 (BA-US) 勁揚 4.65%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.05%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.77%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.04%。

費半成分股普遍收紅。高通 (QCOM-US) 漲 0.03%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.28%；美光 (MU-US) 上漲 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.68%；AMD (AMD-US) 上漲 0.75%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.60%。

台股 ADR 集體走高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.98%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 收紅 2.05% 至每股 377.44 美元，登上歷史新高。OpenAI 最近一連串人事變動後，微軟宣布遭解職的 OpenAI 前執行長阿特曼 (Sam Altman) 及部分 OpenAI 員工加入微軟，帶領新的 AI 團隊。

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 指出，這對微軟來說是一個明顯的勝利。此外，週一有將近 600 名 OpenAI 員工連署要求 OpenAI 董事會辭職並讓阿特曼回鍋，否則他們將跟隨阿特曼前往微軟任職。

輝達 (NVDA-US) 上揚 2.28% 至每股 504.20 美元，創歷史新高紀錄。財報季已幾乎結尾，但七大科技巨頭中仍有一家公司有待公布，輝達將於 11 月 21 日公布財報， 鑑於該公司已成為今年生成式 AI 熱情高漲的焦點，其業績將受到密切關注，目前投資人對輝達能夠「跑贏大盤」抱有極高的信心。

Uber (UBER-US) 收高 0.57% 至每股 54.75 美元。Uber 宣布將根據市場情況發行 12 億美元的五年期可轉換債券

波音 (BA-US) 勁揚 4.65% 至每股 217.71 美元。德銀行以商用飛機交付量增加為由，對波音投資立場從「持有」上調至「買入」。

華爾街分析

法興銀行策略師 Manish Kabra 認為：「標普應處於『逢低買進』區間，因為企業獲利持續改善，到年底的旅程應該遠非一帆風順。經濟低迷、迫在眉睫的信貸拋售以及持續的量化緊縮是交易者仍需要面對的障礙。」

Brown Brothers Harriman & Co 全球外匯策略主管 Win Thin 稱：「即使世界其他地區陷入衰退，美國經濟仍繼續以高於趨勢的速度增長，而價格壓力仍然持續存在，聯準會將無法如市場預期那樣盡快降息和降息幅度也不會那麼大。」

Ascent Private Capital Management 高級投資策略師 Tom Hainlin 表示：「推動近期從 10 月底到現今反彈的因素之一是美債殖利率下降了約 0.5%，這顯然支撐了資產價值。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主