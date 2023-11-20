美企執行長最近最愛說一個單字

「有選擇性」(Choiceful) 這個詞並不完全是被說出來的，但企業執行長們卻很喜歡它。

沃爾瑪 (WMT-US) 執行長麥克米倫 (Doug McMillon) 確切的說法是這樣描述普通消費者的：他們試圖削減開支，但仍願意在值得的東西上揮霍。

麥當勞 (MCD-US) 執行長肯普欽斯基 (Chris Kempczinski) 則用這個詞來形容該公司的漲價策略。

在星巴克 (SBUX-US) 的財報聲明中，當執行長納拉西姆漢 (Laxman Narasimhan) 概述這家咖啡巨頭的一般和管理費用策略時，這個形容詞再次出現。

根據 FactSet 的分析，2023 年至今「Choiceful」已出現在標普 500 成分股的 15 個財報電話會議中，幾乎是去年的 2 倍；去年它總共被提到 9 次。2021 年，只有 Molson Coors (TAP-US) 和 McCormick (MKC-US) 的執行長在財報電話會議上與投資人問答時表示「有選擇性」。

執行長們發現今年這個形容詞很有用，無論是為了描述當今不尋常的經濟，還是為了讓投資者放心他們可以引導企業渡過難關。

在韋氏字典或 dictionary.com 上找不到「Choiceful」。 但《牛津英語詞典》指出該詞最早的使用是在 1500 年代末期。根據《牛津英語詞典》，該形容詞在現代書面英語中每百萬個單字中通常出現 0.002 次，使其成為「不屬於正常對話的一部分且大多數人都不知道」的一組單字之一。

如今，執行長們卻用它來形容過去 2 年行為改變的消費者。通貨膨脹給他們的錢包帶來壓力，導致某些領域縮減支出，但在其他領域則不然。

某些公司一直在爭先恐後地解釋為什麼消費者不購買它們的產品，或者為什麼庫存堆積如山。其他品牌例如拉夫勞倫 (Ralph Lauren)(RL-US) 則是購物者挑剔的受益者。

Ralph Lauren 執行長洛維特 (Patrice Louvet) 在 11 月 8 日的電話會議上對投資人表示：「我認為這就是消費者現在所尋求的，因為他們有更多的選擇。」「他們希望投資那些永恆的單品，可以在特定季節之後穿著。」

購物習慣的變化給部分企業的營收和獲利帶來壓力，導致高階主管們強調其策略的深思熟慮。這就是「有選擇性」再次派上用場的地方。

Molson Coors 針對其非酒精飲料有限且針對性的描述就是最佳例子。近年來，這家啤酒巨頭已開始從啤酒飲品轉向成長更快的類別，例如能量飲料。

執行長哈特斯利 (Gavin Hattersley) 在 10 月 4 日的投資人大會上表示：「我們將選擇開展業務的地點，並且我們有兩個優先空間。」

麥當勞也用它來解釋其提高菜單價格的方法。與許多其他行業一樣，餐廳食客透過減少光臨或選擇更便宜的訂單來抵制更高的價格。

麥當勞的肯普欽斯基在 10 月底告訴分析師：「我認為，考慮到過去一年多經歷的通貨膨脹，我們在執行價格上漲的方式上嘗試了非常有選擇性和嚴格的紀律。」

消費者仍然感受到麥當勞和其他價格上漲的刺痛。即使通膨降溫，他們的信用卡債務仍創歷史新高。

隨著 2023 年即將結束，經濟學家對於明年是否會出現經濟衰退存在分歧，這可能意味著執行長們需要應對更嚴峻的挑戰。

也許他們需要找到另一個更受歡迎的單字。