追隨熱潮 美股企業在財報電話會議中大談AI

雖然涉足還不是很深，但最近幾周發布第 2 季財報的企業對人工智慧 (AI) 的談論甚至比上季還要多。

今年初標普 500 指數企業在與分析師的財報電話會議上率先討論了 AI，但他們在最新一季電話會議中討論次數更多。

繼英特爾 (INTC-US) 上周四 (26 日) 盤後發布財報後，高管和分析師在電話會議上提到 AI 58 次，高於 4 月電話會議的 15 次。

英特爾至今都錯過了 AI 風潮的榮景，第 2 季其數據中心和 AI 業務的銷售額下降 15%。英特爾現在正急於追趕輝達 (NVDA-US) 和其他支持 ChatGPT 背後技術競爭對手的晶片。由於對個人電腦 (PC) 疲軟需求復甦的樂觀情緒，英特爾周五 (27 日) 股價上漲 6.6%。

Alphabet (GOOGL-US) 上周二 (25 日) 在分析師電話會議中提到 AI 62 次，高於三個月前的 52 次。同一天發布財報的微軟 (MSFT-US) 在電話會議上提到 AI 的次數達到 58 次，高於上次電話會議的 35 次。

最近談論 AI 相關計畫的企業數量激增，反映出華爾街最近對利用生成式 AI 和相關技術提供新服務並提高各產業效率的樂觀態度。這股風潮推動那斯達克指數今年來上漲 37%，標普 500 指數上漲 20%。

《路透》分析指出，在 7 月公布業績的標普 500 強公司中，超過三分之一的企業在與分析師的電話會議上至少提到過一次 AI，而第 1 季的公司比例約為四分之一。

根據對電話會議的分析，在最近幾周總共 221 場電話會議中，有 76 場出現 827 次「AI」或「人工智慧」一詞。這相當於每場會議提到 3.7 次，是上季度每場電話會議 1.8 次的 2 倍多。

本季至今，重量級科技股在電話會議中對 AI 的討論最多，但不被廣泛視為「科技股」的企業也大量談論了 AI。

穆迪公司 (MCO-US) 及其競爭對手標普全球 (SPGI-US) 上周的電話會議中，AI 被提及 58 次，因為它們推動將該技術整合到風險評估軟體和其他領域。與 3 月當季相比，這是個重大飛躍，當時 AI 在穆迪的電話會議上僅被提到 3 次，而在標普全球的電話會議上則被提到 10 次。

其他在最近的電話會議中提到 10 次以上 AI 的公司包括保險公司 Travelers Companies (TRV-US)，該公司正在處理承保和理賠中使用該技術；還有行銷公司 Omnicom Group (OMC-US)、消費者信用評分公司 Equifax (EFX-US) 和數據中心投資機構 Digital Realty Trust (DLR-US)。