投資者估經濟前景和Fed降息機率 美債殖利率小幅震盪

投資人考慮經濟前景以及評估聯準會升息周期結束的可能性，美國公債殖利率周一 (20 日) 小幅走高。

美東時間清晨 5:13，10 年期公債殖利率上漲 1 個基點至 4.451%。上周五 (17 日) 一度觸及 9 月以來的最低水準 4.379%。

2 年期公債殖利率下跌 0.7 個基點報 4.9%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人評估了經濟前景和聯準會貨幣政策，因為最近幾周對聯準會中止升息的希望有所增加。

上周生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價指數 (CPI) 均低於預期，顯示通膨正在緩解，聯準會升息正產生冷卻經濟的預期效果。

聯準會將於今年 12 月再次召開會議，市場普遍預期屆時利率將維持不變。

投資人正在考慮聯準會何時開始降息，而聯準會官員對此諱莫如深。聯準會主席鮑爾表示，聯準會最近的會議上沒有討論這個話題，但許多投資人預期這種情況可能會根據最近的經濟數據而改變。

聯準會本月稍早的最後一次會議記錄將於周二 (21 日) 發布，可能會揭示聯準會的考慮和預期。周一不會發布任何關鍵數據。

債券市場周四 (23 日) 將休市一天，並於周五 (24 日) 感恩節提前休市。