財報電話會議透露真心話 美國零售業不再強調消費者具有韌性

經過一季又一季的通膨後，消費者依然保持強勁。但最終，謹慎保守的態度取代了堅定不移的刷卡。如今，大型零售商的購物者正在節制消費，變得更加挑剔，避免購買大件商品，並延後採購。

在本周的財報電話會議上，零售業高層描繪出一個更慣於討價還價的美國消費者形象，他們因成本上升而疲憊不堪，並應對信用卡債務不斷增加和儲蓄減少的焦慮。

零售商堅稱，美國人仍在恣意花錢，只是更專注於必需品，並縮小了可自由支配支出的範圍。

Target (TGT-US) 執行長康奈爾 (Brian Cornell) 在財報電話會議上表示：「我們的研究顯示，不確定性、謹慎、管理時間和預算、關注必需品並同時尋找慶祝方式等主題，都是首要考慮因素。」

該公司的淨銷售額較去年同期下降超過 4%，當季交易數量和平均帳單金額均有所下降。

消費者延後支出或等待發薪水時面臨的壓力，並不是 Target 獨有，該公司只是一直在努力解決自己的問題。

美國商務部的最新數據顯示，10 月零售額較上月下降 0.1%，這是自 3 月以來的首次下降。在下跌的企業中，家具和家居用品店跌幅最大，跌幅達 2%。

同時，健康和個人護理商店的銷售額增幅最大，成長 1.1%，凸顯出消費者更加謹慎的消費以及家庭選擇減少購買的商品類型。

家得寶 (HD-US) 也面臨類似的情境。執行長德克爾在電話會議上表示，「今年業績會相當溫和。」並指出，該公司「看到客戶持續參與較小的項目，並在某些大件、可自由支配的類別中承受壓力。」

該公司銷售額年減 3%，客流量下降 2.4%，平均帳單小幅下降 0.3%。

就連周四 (16 日) 報告銷售額成長的沃爾瑪 (WMT-US) 也對未來幾個月的前景持謹慎態度，因為消費者在服裝、家居裝飾和玩具等商品上的支出有所減少。

Jefferies 經濟學家西蒙斯 (Thomas Simons) 在研究報告中表示，「雖然 10 月支出沒有斷崖式下跌多少令人鼓舞，但暫停很可能是未來進一步疲軟的跡象。」

疲軟的消費者仍然足以支撐企業獲利，特別是如果企業表現能夠超越降低的預期。只要不像人們想像的那樣損失太多，本身就是一種勝利，足以讓華爾街陶醉。

但選擇性購物和預算緊張只能讓經濟發展到此為止。即使消費者再有韌性也有極限。