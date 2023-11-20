OpenAI臨時執行長希爾承諾改革管理層、調查阿特曼被開除原因

OpenAI 新任命的臨時執行長希爾 (Emmett Shear) 表示，他計畫改革這家開創性的人工智慧 (AI) 新創公司管理層，並在上任 30 天內對該公司聯合創始人兼前執行長阿特曼 (Sam Altman) 的離職展開調查。

希爾周一 (20 日) 稍早在 X(前推特) 發文表示，未來將任命一名「獨立調查員」，深入調查阿特曼被解雇的過程和溝通策略，認為此事「處理得非常糟糕，嚴重損害了我們的信任」。

這位今年 3 月卸任的亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Twitch 的執行長還表示，他將與員工、合作夥伴和投資人進行溝通，並在最近一些人離職後對領導團隊進行改革。

阿特曼上周五被告知他將被解除執行長一職，並由 OpenAI 技術長 Mira Murati 取代。不過，在希爾試圖將阿特曼帶回公司後，Murati 也將被希爾取代，成為公司的臨時領導人。

一位知情人士透露，希爾贏得 OpenAI 董事的支持，因為他過去曾意識到 AI 帶來的生存威脅。希爾是一名電腦科學家，他花了十多年時間將 Twitch 打造成世界上最成功的遊戲直播平台之一，因此其領導一個大型工程團隊的能力受到青睞。

不過，希爾接替 OpeaAI 臨時執行長的決定又一次引發了科技圈的激烈探討，因為希爾並未在 AI 領域有任何貢獻且毫無知名度。與此同時，希爾還在最近的 Podcast 節目中表達了他對於 AI 過快發展後對人類安全的威脅，以及他對於技術過快發展後的擔憂。

希爾為何許人也？

他最著名的身份便是 Twitch 的創始人之一，今年 3 月在他辭職前已經為 Twitch 工作了 16 年，擔任 Twitch 的執行長。

Twitch 為一個面向電玩遊戲的即時串流媒體直播平台，2007 年，網路企業家簡彥豪 (Justin Kan) 和希爾創辦了 Twitch 的前身 Justin.tv。

隨後在 2011 年 6 月， 該公司決定將遊戲內容分拆為 Twitch TV，使其成為專注於遊戲相關內容的獨立運營網站，自那時起，Twitch 每月吸引超過 3,500 萬的獨立訪問。2014 年 8 月，亞馬遜宣布，將以 9.7 億美元收購 Twitch，成了當時亞馬遜史上最大收購。

值得注意的是，12 年前，也就是 2011 年，阿特曼和希爾成為 Y combinator 的兼職合夥人。而在 2005 年，阿特曼和希爾同為 Y combinator 的第一批成員，有消息指出，這兩個人的大半生都在合作。