假日購物季在即 正版商品須與仿冒品爭奪市場

隨著假日購物季到來，來自 Lululemon (LULU-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US)、Birkenstock (BIRK-US) 和 Estee Lauder (EL-US) 的 Tom Ford 香水等暢銷產品，在盡力爭奪顧客的同時，還得對抗網站上的「致敬款」(仿冒品)。

對相似產品的需求不斷增長，加上通貨膨脹導致支出減少，一些熱門的大牌產品銷售正在減少。「致敬款」已經被廣泛接受，尤其是在年輕消費者中。不少消費者已準備在這個假日季將此類商品作為禮物，只因為這讓人會有更多預算空間。

在 TikTok 上，搜尋主要品牌仿製品如 Skims 內衣和 Deckers" Ugg 靴子的瀏覽量已達數百萬次。不少網紅接受沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US) 和香水電商 Dossier 業配佣金，不時地在網路上吹捧它們的自有品牌商品。

像是有位網紅就力推 29.99 元的 Dearfoam 品牌羊毛 Ugg 拖鞋作為節日禮物。而在高階連鎖百貨公司 Nordstrom 的原創「大家的禮物清單」上的 Ugg 拖鞋售價為 115 美元。

致敬款的銷售範圍太廣，專家甚至因此認為很難量化它們可能會在這個假期從正品產品中搶走多少市場。零售顧問公司 Doneger Tobe 執行副總裁齊澤 (Leslie Ghize) 表示，面臨風險最大的是名牌香水、化妝品以及中檔服裝和鞋類，尤其是那些易於複製的「商品」。

Circana Inc. 對 3429 人進行的一項調查顯示，28% 的美國消費者表示他們計劃贈送香水等美容產品作為節日禮物，55% 的消費者計劃贈送服裝、鞋子或配件。

Lululemon 第 2 季營收較去年同期成長 18%。該公司 5 月在洛杉磯推出為期 2 天的「dupe swap」促銷活動，購物者可以用仿冒商品換取正牌的 Align 緊身褲。Lululemon 執行長麥克唐納 (Calvin McDonald) 在 6 月告訴投資人，參與 Dupe Swap 活動的購物者中，約有一半年齡在 30 歲以下，並且大多是第一次購買 Lululemon。

專家表示，當前人們對仿品的熱潮可以追溯到快時尚的興起。Inditex 旗下的 Zara 於 1975 年開設了第一家商店，主打複製精品設計業務。維克森林大學教授塔普林 (Ian Taplin) 表示，較短的生產周期讓更多款式能夠快速進入市場，從而激發了「更頻繁購物的習慣」。

亞馬遜 (AMZN-US)、eBay (EBAY-US)、Shopify (SHOP-US) 和 Etsy (ETSY-US) 等電商平台讓人們可以輕鬆比較類似商品的價格，從而加速了欺騙性銷售。谷歌的 Lens 應用程式等新技術允許人們拍攝他們喜歡的物品的照片，並進而找到類似的待售產品。

對於潛在的仿品製造商來說，中國市場阿里巴巴讓尋找和雇用製造商變得簡單。電商分析公司 Marketplace Pulse 創始人卡祖凱納斯 (Juozas Kaziukenas) 表示，部分製造商使用與大品牌相同的材料和布料生產。

在其他情況下，欺騙性賣家會選擇用更便宜的材料複製高價原件的外觀，以實現利潤最大化。

無論哪種方式，亞馬遜等購物平台上的賣家通常不會像實體店零售商那樣承擔相同的管理費用，這使他們能夠以更便宜的價格向購物者提供商品。卡祖凱納斯說，「它們可能不完全相同，但它們便宜得多。」

消費者評論平台 Trustpilot 在美國、英國和義大利對 3000 名千禧世代和 Z 世代消費者進行了一項調查。結果顯示，30% 至 49% 的購物者對在網路上買到「假冒品」感到失望。

亞馬遜發言人波斯切提 (Maria Boschetti) 表示，該公司不允許賣家在網站上描述其產品時使用與品牌名稱相關的「dupe」、「fake」或「faux」等字眼。 然而，Jungle Scout. 中小商業總裁薛斯舒克 (Mike Scheschuk) 表示，正版總是無法追上仿冒品賣家的步伐。

截至上周三 (15 日)，亞馬遜上出售的多款產品似乎都違反了該公司政策，其中包括一雙 Birkenstock 流行款「仿製品」，其價格比正版低 100 多美元。

勃肯公司發言人表示，該公司「非常嚴肅地對待品牌和產品盜版問題」，並採取「嚴格的方法」來捍衛其智慧財產權。然而，專家表示，仿品賣家越來越擅長避免使用可能侵犯現有專利或版權的品牌標誌和其他設計特徵。