〈財報〉走出低谷！小米Q3營收超預期 近兩年來首見成長

中國智慧型手機製造商小米集團周一 (20 日) 公布 2023 會計年度第三季財報，在該公司規模與利潤並重為核心的經營策略下，小米該季營收近兩年來首見成長，對於這家開始在中國本土與海外推出高階手機力拚抗競爭對手的手機製造商來說，是個好消息。

根據財報，小米第三季 (截至 9/30) 營收年增 0.6% 至人民幣 708.9 億元 (以下單位皆同)，高於華爾街分析師平均預期的 705 億元；淨利報 48.7 億元，高於分析師預期的 43.3 億元，去年同期為虧損 14.74 億元，成功轉盈；經調整後淨利報 59.9 億元，遠超分析師預期的 46.5 億元，年增 182.9%。

圖：小米財報

按業務劃分，小米第三季智慧手機業務營收為 416 億元，全球智慧型手機出貨量為 41.8 萬台，年增 4%、季增 27%；IoT 與生活產品業務營收報 206.7 億元，年增 8.5%；網路服務營收年增 9.7% 至 77.6 億元。

其中智慧手機業務毛利率為 16.6%，年增 7.7 個百分點，而 IoT 與生活產品業務毛利率為 17.8%，年增 4.3 個百分點。

值得注意的是，小米財報指出全球智慧型手機市場並未明顯好轉。根據 Canalys，第三季全球智慧型手機出貨量年減 1.1%，不過小米出貨量排平穩居第三、市占率達 14.1%，年增 0.5 個百分點，連續第三季實現市占率單季成長，也是前三名中唯一實現第三季出貨量年成長的品牌。

市場分析指出，小米正在擺脫長達數年的低迷，當時全球對智慧型手機和其他電子產品的需求大幅下降，華為、蘋果 (AAPL-US) 和 Oppo 等競爭對手蠶食其曾經的主導地位。不過，儘管消費經濟存在不確定性，但近期推出的廣受好評的小米 14 旗艦手機系列可能會在中國假期期間重振成長。

投資人押注小米將成為手機市場反彈的最大受惠者之一。由於市場看好該公司最新手機的信心以及對進軍電動車的預期不斷增加，小米市值自 6 月的低點以來已增加了約 190 億美元。該公司高層重申小米在明年上半年某個時候開始電動車生產的目標。

小米董事長雷軍在微博中寫道，10 月第一周，小米最新 14 系列手機的銷量就超過 100 萬台。另外小米電動車上周在北京獲准道路行駛性能後，大眾首次看到了其計劃推出的五座電動轎車。雖然目前尚不清楚小米是否仍需要額外的許可證才能進行該電動車計畫，但該汽車將由國有的北汽集團 (1958-HK) 製造。

另外，小米最新的 HyperOS 系統將其產品從智慧型手機連接到電視。這個經過精心打造基於安卓 (Android) 的平台還可以連接電動車，這是備受關注的新產品線，雷軍稱其為他最後的創業嘗試。

有分析認為，小米以高規格智慧型手機和家用電子產品的微薄利潤而聞名，其正在尋求進入這個擁擠的領域，但這需要大量的時間和金錢。為了抵​​消所需的巨額投資，小米試圖限制行銷等成本。