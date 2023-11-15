美10月PPI月增率超預期放緩至-0.5% 創2020年4月以來最大降幅

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (15 日) 公布的數據顯示，生產者物價指數 (PPI) 經歷四個月的重新加速後在上月意外下跌，主因是受到汽油價格下滑影響，單月跌幅為 2020 年 4 月以來最大，進一步表明美國整體通膨壓力正在減弱，還有分析指出聯準會 (Fed) 的升息周期已經結束。

美國 10 月 PPI 年增速超預期降至 1.3%。(圖：ZeroHedge)

具體來看，10 月 PPI 年增 1.3% 低於經濟學家預期的 1.9% 與前值 2.2%；按月來看下跌 0.5%，創 2020 年 4 月以來最大跌幅，遠低於預期的成長 0.1% 與修正後前值 0.2%。

剔除波動較大的食品和能源後，10 月核心 PPI 年升 2.4%，低於市場預期的 2.7% 與前值 2.7%；按月來看增速為 0%，為 2021 年初以來最小增幅，低於市場預期的 0.3% 與修正後前值的 0.2%。

美國 10 月 PPI 月增率降至 - 0.5%，創 2020 年 4 月以來最大跌幅。(圖：ZeroHedge)

根據 BLS 報告，10 月汽油價格下跌了 15.3%，讓超過 80% 的商品價格走跌。與此同時，當月服務成本在連續 6 個月上升後持平，維持在 0.2% 的水準。

分析指出，雖然服務業是核心 PPI 的關鍵驅動因素，但左右數據的主因仍是大宗商品價格，而大宗商品價格又取決於中國採取多少刺激措施、石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 將生產多少石油等因素。

美 PPI 全面降溫主因是受汽油價格下跌影響。(圖：ZeroHedge)

天然氣的價格下滑幫助緩解生產商批發成本的壓力，儘管勞動力和許多其他投入成本仍居高不下，但自 2022 年初以來，隨著供應鏈正常化和消費者支出向服務業的廣泛轉移後，生產者物價指數年增速度有所放緩。

其他數據方面，10 月最終需求品價格月減 1.4%，主因是最終能源需求價格月減 6.5%，而最終需求食品價格下降 0.2%、扣除食品和能源後的最終需求商品指數小幅成長 0.1%，為 5 個月以來最慢增速。

值得注意的是，PPI 中值 (被廣泛視為最終 PPI 領先指標) 恢復下降趨施，從 6 月的周期低點 - 9.2% 升至 9 月的 - 3.8% 之後，在 10 月降至 - 4.4%，主因是大宗商品價格疲軟。